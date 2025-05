Impegno della Commissione a dialogare con i cittadini sul futuro del nuovo bilancio a lungo termine dell'UE che verrà proposto nel luglio 2025

Partecipanti provenienti da tutta l’UE si riuniranno domenica in un panel europeo di cittadini per presentare alla Commissione europea le loro raccomandazioni finali per il nuovo quadro finanziario pluriennale.

Sarà la terza e ultima sessione del panel europeo di cittadini dedicato al nuovo bilancio dell’UE, al quale hanno partecipato 150 persone selezionate in modo casuale nei 27 Stati membri. Il panel si riunisce dallo scorso marzo per rispondere alla domanda: “Quali priorità e azioni finanziate dall’UE apportano il massimo valore aggiunto agli europei?”. Le sue raccomandazioni saranno prese in considerazione nella definizione del futuro bilancio a lungo termine dell’UE. Il panel fa parte del più ampio impegno della Commissione a dialogare con i cittadini sul futuro del nuovo bilancio a lungo termine dell’UE, che verrà proposto nel luglio 2025.

Parallelamente, la piattaforma partecipativa dei cittadini, un forum di discussione online, è aperta ai contributi del grande pubblico sul nuovo bilancio dell’UE fino alla fine di maggio 2025. Anche questi contributi confluiranno nelle deliberazioni del panel e nei futuri lavori della Commissione in materia. Le sessioni plenarie del panel europeo di cittadini saranno trasmesse in diretta streaming venerdì pomeriggio e domenica mattina, e le raccomandazioni finali dei cittadini saranno pubblicate dalla Commissione nei giorni successivi.

I giornalisti accreditati sono invitati a partecipare di persona al panel dopo essersi iscritti all’indirizzo COMM-CITIZENS-PANELS@ec.europa.eu (i posti sono limitati).

Ulteriori informazioni sul panel europeo di cittadini e sul nuovo bilancio dell’UE sono disponibili sul sito web dedicato.