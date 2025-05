I programmi sono aperti ai ricercatori di tutto il mondo. Ambizione dell'Europa di attrarre e trattenere i migliori talenti e di promuovere l'eccellenza nella ricerca

L’Europa sta rafforzando la propria ambizione di consolidarsi come leader mondiale nel settore della ricerca. I nuovi inviti a presentare proposte nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), che nel 2025 avranno un valore di oltre 1,25 miliardi di €, sosterranno la ricerca d’avanguardia e si concentreranno sullo sviluppo di talenti nella ricerca, sulla promozione della collaborazione internazionale e sul collegamento tra scienza e società.

Nel suo recente discorso alla Sorbona, la Presidente von der Leyen ha sottolineato l’ambizione dell’Europa di rimanere “un continente in cui la libertà scientifica è tutelata, in cui i talenti della ricerca sono coltivati e in cui l’innovazione può prosperare”. Il nuovo ciclo di finanziamenti mette in atto tale visione, ponendo costantemente l’accento sullo sviluppo di capacità di ricerca in tutta Europa.

La Commissione destinerà 597,8 milioni di € alle carriere nella ricerca con le reti di dottorato MSCA (28 maggio-25 novembre), che contribuiranno all’assunzione e alla formazione di dottorandi nel mondo accademico e in altri settori. Altri 10 milioni di € sosterranno i ricercatori ucraini sfollati mediante il programma MSCA4Ukraine. A giugno un altro invito a presentare proposte avvicinerà il mondo della scienza al pubblico attraverso l’iniziativa MSCA e cittadini. Tutto ciò integra tre inviti già aperti: MSCA COFUND (105,6 milioni di €, termine il 24 giugno), gli scambi di personale MSCA (97,7 milioni di €, termine l’8 ottobre) e le borse di studio post-dottorato MSCA (404,3 milioni di €, termine il 10 settembre 2025), a sostegno dei talenti della ricerca in tutta Europa.

Nel corso di quest’anno la Commissione avvierà il progetto pilota ”Scegli l’Europa per la scienza” per rafforzare le carriere nella ricerca in Europa finanziando programmi post-dottorato che vadano oltre il lavoro a progetto. Con un bilancio di 22,5 milioni di € nel 2025, l’obiettivo è creare percorsi professionali più stabili per i ricercatori a inizio della carriera, ridurre la precarietà e allineare i ruoli di ricerca alle strategie istituzionali a lungo termine. I programmi sono aperti ai ricercatori di tutto il mondo, il che rafforza l’ambizione dell’Europa di attrarre e trattenere i migliori talenti e di promuovere l’eccellenza nella ricerca.