Avellino – Manifestazione pubblica a sostegno dei cinque sì al referendum

Appuntamento con Sinistra Italiana, Unione dei Giovani di Sinistra e Alleanza Verdi Sinistra per martedì 20 maggio, alle ore 18.30, in Via Verdi

Martedì 20 maggio, alle ore 18, 30, in via Verdi, ad Avellino, si terrà una manifestazione pubblica promossa da Sinistra italiana, Unione dei Giovani di Sinistra e Alleanza Verdi Sinistra a sostegno dei cinque sì al referendum dell'otto e nove giugno. Introdurranno Sara Zeccardo, del dipartimento lavoro Sinistra Italiana e Francesca Fabrizio, di Unione Giovani di Sinistra. Parteciperanno: Italia D'Acierno, Cgil, Adriana Guerriero, Pd. Arturo Bonito, Prc, Luca Cioffi, Arci, Generoso Picone, Controvento, Luigi Tuccia, Europa Verde, Vincenzo Ciampi, M5s. Concluderà Federico Martelloni, responsabile lavoro nazionale Sinistra Italiana.

Source: www.irpinia24.it