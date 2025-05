Ieri pomeriggio la squadra, in giro per l'Irpina per festeggiare la promozione in serie B, è stata accolta calorosamente dai ragazzi autistici in carico alla cooperativa

Tappa dell’inclusione dei “Lupi” dell’U.S. Avellino ieri pomeriggio ad Aiello del Sabato alla sede della E.T.S. Pianeta Autismo.

Ieri pomeriggio ad Aiello del Sabato i lupi dell’U.S. Avellino nel loro giro per l’rpinia in occasione dei festeggiamenti per la promozione in Serie B hanno fatto tappa alla sede dell’E.T.S. Pianeta Autismo, accolti non solo da una bella coreografia ma anche da tanti concittadini del Comune della Valle del Sabato e dai ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico emozionati in carico alla cooperativa e i loro operatori.

Ad accogliere squadra e società nella struttura della E.T.S. Pianeta Autismo in questo momento di inclusione, nato e potutosi realizzare attraverso una sinergia tra il Presidente Campano del M.I.D. Giovanni Esposito e il D.A.O. (Disability Access Officer) Francesco Musto dell’U.S. Avellino, non solo la Presidente della Cooperativa Simona Guacci ma anche il Sindaco Sebastiano Gaeta di Aiello del Sabato in prima persona, vicino sempre e sensibile alla problematica, autorità militari dei Carabinieri della locale stazione e del Comando di Polizia Municipale presenti sempre al fianco di chi soffre.

Un particolare ringraziamento le due realtà intendono rivolgerlo anche al Presidente e all’Amministratore Unico dell’U.S. Avellino Angelo Antonio D’Agostino e suo figlio Giovanni, in prima linea e pronti sempre a rivolgere il loro sguardo al sociale.