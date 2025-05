Il Presidente di Confapi Napoli Raffaele Marrone: "Opportunità per investimenti, creare occupazione e valorizzare eccellenze"

“Accogliamo con entusiasmo e grande soddisfazione la notizia che Napoli ospiterà la 38esima edizione dell’America’s Cup nel 2027. È un risultato straordinario che testimonia il ritorno del Mezzogiorno al centro delle dinamiche internazionali e rappresenta un’occasione unica per attrarre investimenti, valorizzare il territorio e rilanciare l’economia campana”.

Così Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile nazionale Zes di Confapi, commenta l’annuncio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla scelta del capoluogo partenopeo come sede della più prestigiosa competizione velica al mondo.

“La Coppa America – prosegue Marrone – non è solo uno degli eventi sportivi più seguiti a livello globale, ma anche una straordinaria piattaforma per promuovere la nostra città, il comparto turistico, l’artigianato, la cantieristica e la blue economy. Napoli ha tutto per essere protagonista: una storia millenaria, una costa suggestiva, un tessuto imprenditoriale resiliente e un patrimonio culturale e umano che il mondo ci invidia”.

Richiamando le parole della presidente Meloni, Marrone sottolinea: “Come ha giustamente ricordato il premier, il mare è parte essenziale della nostra identità e una risorsa strategica per il nostro sistema economico. La scelta di Napoli non è soltanto un riconoscimento simbolico, ma un atto concreto di fiducia nelle capacità del Sud e dei suoi imprenditori. È una sfida che dobbiamo raccogliere con orgoglio e visione”.

Secondo il presidente di Confapi Napoli, l’impatto dell’America’s Cup andrà ben oltre il 2027: “Sarà un acceleratore per le opere di riqualificazione urbana, come quelle previste a Bagnoli, e stimolerà la crescita occupazionale e la nascita di nuove imprese. Napoli e la Campania hanno bisogno di eventi come questo per dimostrare, una volta per tutte, che non esistono territori marginali, ma solo territori che aspettano opportunità reali per esprimere il loro valore. Confapi Napoli è pronta a fare la propria parte, coinvolgendo le piccole e medie imprese del territorio in un percorso condiviso di innovazione, accoglienza e sviluppo sostenibile”.