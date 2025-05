Incontro con Mario Del Verme di Scholas Occurrentes

“Questo pallone di stracci è lo sport nella sua vera origine”. Papa Francesco tiene tra le mani una palla di pezza: “Io e i miei amici non potevamo permetterci di comprare un pallone, era troppo costoso. Così cucivamo insieme piccoli pezzi di stoffa e di stracci e andavamo a giocare in strada”: l’oggetto-simbolo dell’infanzia di Jorge Bergoglio era legato ai suoi anni giovanili a Buenos Aires.

A raccontarlo sarà Mario Del Verme di Scholas Occurrentes, organizzazione fondata dall’allora cardinale Bergoglio nella capitale argentina e oggi presente in quindici sedi nel mondo: Del Verme sarà al centro di un incontro che si terrà MARTEDÌ 20 MAGGIO 2025 alle ore 17.00 nella Sala Convegni “Cavaliere Vincenzo Cozzolino”, nel cuore della sede di Napoli della 50&Più in via Cervantes.

La sede napoletana dell’associazione ospiterà, in occasione della II edizione della rassegna “Dialoghi”, un incontro dal titolo “Sport, spiritualità e Scholas Occurrentes: una ‘palla di stracci’…nel segno di Papa Francesco”.

L’incontro sarà introdotto dall’avvocato Flavia Chiarolanza e vedrà protagonisti – accanto a Del Verme – il presidente della 50&Più di Napoli Maurizio Merolla e il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

Nei colori della ‘palla di pezza’, simbolo di gioco e di condivisione, si cela l’intera umanità: “Ogni scampolo colorato di quelle palle da calcio è la rappresentazione di ogni persona. Papa Francesco la definì ‘La pedagogia dell’armonia’, un’immagine che sintetizza il valore di quel giocattolo povero, ma ricchissimo”.

Nato a Battipaglia ma vissuto a Napoli, Del Verme ha un passato da architetto e, soprattutto, una passione sconfinata per l’educazione in favore dei più giovani, con una lunga sequenza di attività, vissute tra Napoli e il mondo.

In questi ultimi anni, Del Verme ha vissuto con Papa Francesco “un’avventura affascinante, fatta di amicizia e di sport, inteso come ‘ponte per la pace’, come amava ricordare lo stesso Pontefice”.

Nel corso dell’incontro del 20 maggio, Del Verme riceverà una scultura realizzata dall’artista Maria Rosaria Petrungaro, che ha firmato – nell’ultimo biennio – tutte le opere che sono state donate ai protagonisti dei cicli di incontri de “Il Valore dell’Esperienza” e di “Dialoghi”, organizzati e promossi dalla sede partenopea dell’associazione di rilievo nazionale 50&Più.