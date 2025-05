L'iniziativa mira a eliminare le strozzature e ad aumentare l'efficienza complessiva per un sistema energetico ben interconnesso e resiliente

La Commissione invita le autorità, le imprese, i cittadini e le altre parti interessate a fornire pareri sul pacchetto sulle reti europee. L’iniziativa contribuirà a completare l’Unione dell’energia e a rafforzare la competitività agevolando l’accesso a un’energia sicura, pulita e a prezzi accessibili.

Garantire una rete energetica europea ben integrata e ottimizzata è fondamentale per accelerare una transizione energetica pulita ed efficiente in termini di costi.

L’invito a presentare contributi e la consultazione pubblica confluiranno nel lavoro della Commissione sulle misure volte ad accelerare l’aggiornamento, la digitalizzazione e l’espansione dell’infrastruttura di rete europea. L’iniziativa mira a eliminare le strozzature e ad aumentare l’efficienza complessiva per un sistema energetico ben interconnesso e resiliente. Previsto entro la fine dell’anno, il pacchetto sulle reti europee si concentrerà sull’elettricità, ma riguarderà anche altre categorie di infrastrutture, tra cui l’idrogeno.

Il pacchetto è stato annunciato nell’ambito della bussola per la competitività e del patto per l’industria pulita. Il piano d’azione per un’energia a prezzi accessibili sottolinea che una rete efficiente è un fattore abilitante della transizione energetica e aiuta tutti a beneficiare di energia a prezzi accessibili e competitivi.