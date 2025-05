Incontro promesso dal professor Tommasetti

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito del Governo Meloni, professor Giuseppe Valditara, sarà ospite domani al teatro comunale di Mercato San Severino (via Trieste 48) alle 18.30 per un incontro organizzato dal professor Aurelio Tommasetti, Consigliere regionale della Campania della Lega, insieme ai circoli dell’associazione culturale “Lettera 150”. Il professor Tommasetti introdurrà e coordinerà i lavori. Sono previsti gli interventi degli onorevoli Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro e dell’avvocato Michele Zarrillo, coordinatore dei circoli “Lettera 150” in Campania. Valditara terrà un intervento conclusivo sui progetti e le linee di riforma della scuola e del sistema dell’istruzione promossi dal Governo nazionale. L’incontro è ad ingresso libero.