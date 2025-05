Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni agroalimentari a Capaccio Paestum

Dal 16 al 18 maggio 2025, l’area fieristica Next di Capaccio Paestum ospiterà ”Cibo & Dintorni 2025″, giunto alla sua XIV edizione. Un evento straordinario che celebra il ricco patrimonio agroalimentare italiano e le sue connessioni con la produzione, il territorio e il turismo. Questo evento si propone non solo come una fiera, ma come un punto di incontro vitale per operatori, aziende, istituzioni e professionisti del settore agroalimentare, offrendo uno spazio in cui esplorare le opportunità di sviluppo, promozione e internazionalizzazione delle filiere agroalimentari.

Grazie al vasto coinvolgimento istituzionale ed in particolare al contributo di Regione Campania Assessorato Agricoltura, Camera di Commercio di Salerno e Confesercenti Provinciale di Salerno, Cibo&Dintorni 2025 si svolgerà in un contesto ricco di stimoli culturali, economici e sociali, proponendo una serie di convegni, workshop e masterclass, pensati per accrescere la conoscenza, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari italiani su scala internazionale.

Il programma come da brochure allegata e scaricabile dal sito ciboedintorni.eu

Particolarmente attesi, alle ore 10:00 del 16 e 17 maggio, i workshop esclusivi riservati alle aziende accreditate, che avranno l’opportunità di incontrare buyer provenienti da numerosi paesi per contrattazioni commerciali. L’elenco dei partecipanti include nazioni come Germania, Francia, Spagna, Norvegia, Croazia, Grecia, Bulgaria, Singapore, Libia, Marocco, Algeria, Tunisia e naturalmente Italia, creando così un’opportunità unica di incontro e scambio di esperienze tra produttori e buyer internazionali.

Non mancheranno le masterclass, che animeranno le sale durante tutta la durata dell’evento.

Tra queste, si segnalano:

Il 17/5 ore 12:30 decorare e degustare i diversi gusti di cupcakes a cura di PASTICCIA CUPCAKERIA DI AUGUSTA LONGONE),

Il 17/5 ore 16:00 “Dall’orzo al bicchiere”. La birra in tutte le sue sfaccettature: dalle materie prime alla produzione, ai sistemi di spillatura. Assaggio di tre birre (oro, ambrata, bianca) e avvicinamento alla degustazione a cura di BIRRIFICIO ARTIGIANALE NAPOLETANO N’ARTIGIANA.

Il 18/5 ore 11:00 “Dall’Albero al Bicchiere il viaggio del Limoncello artigianale”: storia e cultura del limoncello, produzione artigianale, utilizzo gastronomico, degustazione con approccio sensoriale a cura di AZIENDA AGRICOLA IOLANDA BUSILLO – LEMONLINE e DRINK MOOD LAB DI BORTONE MIRKO.

Nel pomeriggio del 18/5 alle 13:00 sarà la volta della masterclass ”Vi stupiremo con effetti speciali!”, un laboratorio dedicato alla preparazione di prodotti artigianali da frittura, con un focus su come trasformare l’impasto madre in prelibatezze fritte. Il workshop sarà curato da DA GIACOMO GRAFFERIA DI SOMMA GIACOMO, che guiderà i partecipanti nella creazione di piatti unici, mettendo in evidenza la qualità delle materie prime e il valore dell’artigianalità.

Si chiuderà il programma delle masterclass alle 15:00 con ”Dolce Nettuno: progettare, realizzare i singoli elementi ed assemblarli per comporre la scultura”, a cura di TODISCO CIOCCOLATO, offrirà un’esperienza pratica sulla creazione di sculture artistiche con il cioccolato.

Di seguito le attività di approfondimento su tematiche attuali

16 maggio

“Cibo&Dintorni: scenari, prospettive e connessioni tra produzione e territorio” (ore 10.30), vedrà la partecipazione di Aniello Ascolese, vicepresidente della Camera di Commercio del Molise, Nicola Caputo, assessore all’agricoltura della Regione Campania, e Piero De Luca, deputato, insieme a Danilo Ercolini, direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II, e Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti Salerno. Interverranno, inoltre, Pasquale Giglio, vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno, Sergio Marchi, direttore generale di ISMEA, Antonio Sada, presidente di Confindustria Salerno, e Antonio Visconti, presidente del Consorzio ASI Salerno. Questo incontro inaugurerà le discussioni sul futuro dell’agroalimentare, mettendo in evidenza il legame fondamentale tra il cibo e il territorio.

Un altro importante convegno riguarderà le ”filiere agroalimentari tra mercati interni ed esteri” (ore 11.45) a cura di AGROCEPI, coordinato da Gennaro Barra, presidente di Agrocepi Salerno. Questa sessione vedrà la partecipazione di Giancarlo Manzi, direttore generale della BCC Capaccio Paestum e Serino, e Danilo Trabacca, direttore della BCC Banca Campania Centro, così come Corrado Martinangelo, presidente nazionale di Agrocepi, e Sergio Marchi, direttore generale di ISMEA. A loro si uniranno figure politiche di rilievo, come Nicola Caputo, assessore regionale all’agricoltura, caccia e pesca, e Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il cicloturismo e l’enoturismo avranno anch’essi un posto di rilievo all’interno di “Cibo & Dintorni 2025″ (ore 12.30). Il convegno ”LIFE RIDE BIKE LA VIA DEI TESORI”, promosso da Confesercenti Provinciale di Salerno e la FIAB Camerota Cilentoinbici, affronterà la nascita di una nuova destinazione cicloturistica, con la partecipazione di Raffaele Esposito e Angela Di Lorenzo di FIAB Camerota. Questo incontro è particolarmente significativo, dato che coinvolgerà i 30 sindaci dei comuni che fanno parte del percorso cicloturistico, dando vita a un importante dibattito sulle potenzialità di questo segmento turistico.

Nel settore dell’enoturismo, la Regione Campania presenterà il convegno ”Enoturismo in Campania: strumento di valorizzazione e marketing” (ore 14:00) con le conclusioni di Nicola Caputo, assessore regionale all’agricoltura. Seguirà una masterclass a cura dell’AIS Campania per esplorare come il vino possa diventare un potente strumento di attrazione turistica.

A chiudere le attività di approfondimento del 16 maggio, un incontro su ”LATTE BUFALINO DOP – strumenti finanziari nazionali per sostenere il comparto bufalo” a cura di AGROCEPI, coordinato da Gennaro Barra, presidente di Agrocepi Salerno, con la partecipazione di Gerardo Sica, presidente di AOP Paestum, Mauro Imbimbo, presidente di OP Piana del Sele, Cosimo Tambasco, presidente di OP Latte di Bufala Mediterranea, e Gaetano Petrella, presidente di OP Latte Bufalino DOP. Interverranno anche Corrado Martinangelo, presidente nazionale di Agrocepi, Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania, e Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania. Alberigo Gambino, membro del Parlamento Europeo, vice presidente della Commissione Affari Esteri, e Antonio Iannone, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, arricchiranno la discussione con il loro contributo istituzionale.

17 maggio

Il 17 maggio 2025, ”Cibo & Dintorni 2025″ continuerà con una serie di appuntamenti imperdibili che vedranno protagonisti esperti del settore agroalimentare, della sostenibilità e delle eccellenze enogastronomiche. La giornata si aprirà alle 10:00 con un incontro che affronterà il tema della comunicazione del Made in Italy. Questo convegno, intitolato ”Comunicare il Made in Italy: comunicazione tradizionale e digitale per il Made in Italy”, sarà introdotto da Giovanni D’Avenia, presidente della Fondazione Super Sud. Parteciperanno esperti del settore come Fausto Faggioli, presidente di Earth Italia, Daria Lupo, famosa instagrammer di Voracemente, Alessandro Di Liegro di Rai 3, e Maria Pia Rossignaud, direttrice di Media Duemila, con un focus sulla comunicazione tradizionale e digitale. La sessione sarà moderata da Milly Tucci, docente di marketing digitale all’UNISOB.

Subito dopo, alle 10:30, si terrà un convegno molto atteso dal pubblico, dal titolo ”Filiera della carne di cinghiale: opportunità ecosostenibile” a cura di AGROCEPI. Questo incontro, coordinato da Gennaro Barra, presidente di Agrocepi Salerno e presidente dell’OP CELAB, esplorerà le opportunità di crescita nel settore della carne di cinghiale, considerata una risorsa ecosostenibile per l’agroalimentare. Interverranno esperti come Antonio Barone, produttore salumi a base di cinghiale, Vincenzo Veneziano, dell’Università Federico II, Dipartimento di Medicina Veterinaria, e Domenico Fulgione, dell’Università Federico II, Dipartimento di Biologia. A completare il dibattito, Romano Gregorio e Giuseppe Coccorullo, direttore e presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, offriranno il loro contributo sulle opportunità che la carne di cinghiale può portare a livello di sostenibilità.

Alle 11:00, il convegno ”Filiere d’eccellenza: professioni che nutrono il futuro. Nuove competenze per rafforzare il Made in Campania e proteggere l’unicità” a cura di Centro Sperimentale Sviluppo Competenze Agroalimentari AGRIFOOD-LAB.si concentrerà sull’importanza delle competenze per tutelare le filiere agroalimentari d’eccellenza della Campania. Il convegno vedrà l’intervento di Andrea Ricciardiello, direttore di Time Vision, ente capofila del progetto CSSC Agrifood-lab, insieme a Nunzia Catalfo, già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Diego Venanzoni, consigliere della Regione Campania. Felice Russillo, presidente di Riforma Scarl, partner di CSSC, discuterà le competenze che devono essere sviluppate per sostenere e valorizzare il Made in Campania. La sessione vedrà anche la partecipazione di Angelo Savio di FLAI CGIL Campania e Napoli, Michele Alessio di FAI CISL Salerno, e altri esperti in ambito lavorativo e sindacale.

Nel pomeriggio, alle 14:30, sarà il turno del convegno ”Circular economy in agriculture through waste valorization and recycling”, che tratterà dell’importanza dell’economia circolare in agricoltura. Questo incontro, organizzato dal Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno, esplorerà il tema della valorizzazione dei rifiuti e il riciclo come strumento per una gestione sostenibile delle risorse. La sessione vedrà l’intervento di accademici ed esperti come Prof. Rita Patrizia Aquino, Principal Investigator e Scientific Manager del progetto AGRITECH-UNISA, e Prof. Francesco Donsì, Prof. Giovanna Ferrari, e Prof. Sonia Piacente, tutti del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno.

18 maggio

Il 18 maggio 2025, l’ultima giornata di ”Cibo & Dintorni 2025″ inizierà alle 10:00 con il convegno intitolato ”Il Made in Italy e la Dieta Mediterranea: dal territorio alla tavola”. Questo incontro, curato dalla Fondazione SuperSud, tratterà l’importanza della Dieta Mediterranea come simbolo di identità culturale e di qualità del Made in Italy, con particolare attenzione ai benefici per la salute e al ruolo centrale che le tradizioni culinarie italiane ricoprono a livello internazionale. Parteciperanno esperti del settore, tra cui Rosa Pepe, agronoma, Marianna Rizzo, biologa nutrizionista e presidente di Longevitymed, Angelica Santoro, imprenditrice agricola e titolare di Aroma Terrae, e Mariangela Scaringi, PhD in scienze giuridiche.

“Cibo & Dintorni 2025″ rappresenta dunque un’opportunità unica per immergersi nelle eccellenze agroalimentari italiane, esplorare nuovi mercati, incontrare esperti di settore e scoprire le opportunità offerte dall’economia circolare in agricoltura, dall’enoturismo al cicloturismo, passando per il miglioramento delle filiere agroalimentari. Un evento che, oltre a promuovere il patrimonio culinario e agroalimentare italiano, vuole anche stimolare riflessioni sui temi della sostenibilità, della digitalizzazione e delle nuove competenze necessarie per affrontare le sfide future del settore. L’evento nell’evento sarà la parte tecnica per offrire ai produttori l’opportunità di avviare degli accordi commerciali con oltre 12 paesi.

Dettagli dell’evento:

Date: 16-18 maggio 2025

Orario di apertura: 10:00 – 18:00

Location: Area fieristica Next Paestum (SA)

Ingresso: Gratuito

Sito ufficiale: ciboedintorni.eu