M5S, Molinaro: “Aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento una svolta storica”

“Ora pretendiamo risposte sui collegamenti per far decollare il Cilento”

“L’intitolazione dell’Aeroporto Internazionale di Salerno anche al Cilento non è solo un atto simbolico, è una svolta storica che segna il riscatto di un intero territorio. Finalmente il nostro nome entra nella carta d’identità di una delle infrastrutture strategiche del Sud. ” Con queste parole Iolanda Molinaro, Assessora al Comune di Vallo della Lucania, commenta la decisione dell’ENAC di approvare la delibera che rinomina lo scalo di Salerno-Pontecagnano in “Aeroporto Internazionale Costa d’Amalfi e del Cilento”.

“È il frutto di un lavoro lungo e determinato – prosegue Molinaro – portato avanti da figure come il compianto senatore Franco Castiello, che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a questa battaglia, insieme alla senatrice Felicia Gaudiano e al consigliere regionale Michele Cammarano. Grazie al loro impegno sono stati sbloccati fondi fondamentali per completare l’opera e oggi possiamo parlare di una struttura pronta a servire non solo la Costiera, ma anche il cuore del Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni.”

Determinante in questa fase finale anche l’intervento del senatore Antonio Iannone, grazie al quale è stato possibile aggiungere ufficialmente la denominazione “Cilento” al nome originario dell’aeroporto, riconoscendo così il valore strategico e identitario di un territorio troppo a lungo trascurato.

“Abbiamo ottenuto il nome, adesso dobbiamo ottenere le connessioni. Non possiamo accontentarci di un’intitolazione senza infrastrutture reali. Al momento i collegamenti sono pochi e frammentari, affidati ad alcune linee su gomma che non bastano a garantire accessibilità né ai turisti né ai cittadini del nostro entroterra. Servono collegamenti diretti e funzionali tra l’aeroporto e i centri strategici del Cilento e del Vallo di Diano, come Vallo della Lucania e Polla. Serve una rete di trasporti pubblici che includa più fermate nei piccoli comuni lungo i percorsi, per permettere una copertura capillare e una mobilità davvero inclusiva”. A dirlo è il gruppo territoriale del Movimento 5 stelle di Vallo della Lucania.

“Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale – sottolineano – ma l’assenza di collegamenti rapidi e accessibili continua a penalizzare la nostra capacità di attrazione. Se vogliamo che l’aeroporto diventi davvero il motore dello sviluppo turistico, economico e sociale del nostro territorio, dobbiamo investire subito in infrastrutture e servizi. Adesso dobbiamo pretendere risposte, non più rinvii. Questa è la nostra occasione per far decollare davvero il Cilento” – concludono-.