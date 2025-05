"Era un angelo esiliato"

È ora disponibile il nuovo titolo della Magi Edizioni, ‘Era un angelo esiliato’ di Giovanna Apostoli, un viaggio intimo e simbolico nella profondità dell’animo umano. Un libro che non si limita a raccontare, ma che accompagna, guida e trasforma il lettore, con parole che sanno curare e immagini che sanno elevare. Ad aprire il testo una preziosa prefazione firmata da Stefano Cobianchi, docente e autorevole figura accademica nell’ambito della psicologia archetipica, noto per il suo approccio umanistico alla scienza e per il suo pensiero aperto al dialogo tra psiche e realtà. Le sue parole iniziali aprono la strada a un’esperienza di lettura profonda, dove l’anima è protagonista.

Angelica Bianco, direttrice editoriale di Magi Edizioni, ‘Era un angelo esiliato’ è un testo che lascia tracce. “Ho scelto di pubblicarlo per la sua capacità di attraversare la psiche e arrivare al cuore con autenticità. È poesia che guarisce, è simbolo che racconta chi siamo davvero. Il contributo del prof. Cobianchi aggiunge un ulteriore livello di profondità: un’apertura alla riflessione scientifica e spirituale, rara e preziosa. Questo libro non si dimentica, si vive”.

L’opera si inserisce nella visione editoriale della Magi Edizioni: un ponte tra psicologia, umanesimo e ricerca interiore. Un invito alla riscoperta della fragilità come forza, della solitudine come passaggio e del dolore come via verso la bellezza.

‘Era un angelo esiliato’ è disponibile su www.magiedizioni.com.