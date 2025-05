Pedaleranno due ciclisti del team atripaldese Eco Evolution Bike

Inizia l'avventura del Giro-E e sulle strade della corsa Rosa pedala anche il team atripaldese Eco Evolution Bike nella tappa del n° 3 del Pompei-Napoli di 88,7 chilometri. Marco Miele e Giuseppe Albanese rispettivamente presidente onorario e presidente della compagine Eco Evolution Bike pedalieranno assieme hai campioni come Gianni Bugno, Igor Astarloa e Sonny Colbrelli nella carovana rosa del Giro-E con il team Valsir. È il quinto anno consecutivo che il team Eco Evolution Bike partecipa al Giro-E la passione dell'imprenditore Marco Miele, titolare assieme al fratello Giuseppe del Brand Mielepiu, che condivide con il team Eco Evolution Bike questo amato sport.