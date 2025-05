«Valorizziamo un punto panoramico e restituiamo una struttura interdetta da tempo»

Hanno avuto inizio i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della piazzetta in località Trasaella, nella zona collinare del Comune di Sant’Agnello. «Continuiamo a fare interventi su tutto il territorio comunale, raggiungendo tutte le zone del paese, dalle frazioni al centro – dichiarano congiuntamente il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola e l’Assessore ai Lavori Pubblici Corrado Fattorusso - I lavori previsti a Trasaella hanno l’obiettivo di valorizzare un punto panoramico sulle colline della Penisola Sorrentina e rimettere a disposizione dei cittadini una struttura abbandonata e interdetta da tempo».

La struttura presenta attualmente fenomeni di degrado e marcescenza del legno, alle basi dei pilastri, soprattutto quelle a contatto con il terreno, alla pavimentazione e ai parapetti.

Per rendere agibile, sicura e funzionale la struttura, verranno realizzate travi di fondazione in calcestruzzo armato collegate al muro di contenimento in tufo, mediante ancoraggi a coda di rondine, e verranno sostituite parte delle colonne in legno, posizionate sotto il piano di calpestio del terreno, le teste delle travi, che saranno in legno lamellare, il tavolato del solaio di copertura con uno nuovo realizzato in listoni di teak, e i corrimani, realizzati in legno rispettando le caratteristiche geometriche dei precedenti.

Sono previsti inoltre interventi di decoro e manutenzione, quali disinfestazione e protezione della struttura dagli agenti patogeni e atmosferici, rimozione della vegetazione infestante, raschiatura, lucidatura e tinteggiatura della struttura, oltre all’ammodernato e all’integrazione dell’impianto elettrico esistente.

Al termine dei lavori verrà poi installato il defibrillatore pubblico nella piazzetta, nell’ambito del progetto “Sant’Agnello Comune cardioprotetto” che ha l’obiettivo di posizionare sul suolo pubblico DAE semiautomatici, formare cittadini in grado di utilizzarli tramite i corsi di formazione e diffondere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza e in caso di arresto cardiaco improvviso.