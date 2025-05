Lo strumento di sostegno tecnico ha inoltre favorito le riforme legate ai piani di ripresa e resilienza

La Commissione europea ha adottato la valutazione intermedia dello strumento di sostegno tecnico (TSI), che dal 2021 fornisce sostegno su misura agli Stati membri per riforme in settori quali l’amministrazione delle entrate, la governance pubblica, i mercati del lavoro, l’istruzione, la migrazione e la finanza. Lo strumento di sostegno tecnico ha inoltre favorito le riforme legate ai piani di ripresa e resilienza. La valutazione ha concluso che l’attuazione dello strumento di sostegno tecnico è stata nel complesso proficua, in quanto ha risposto efficacemente alle esigenze degli Stati membri e ha rafforzato la loro capacità amministrativa. Vari progetti multinazionali e iniziative faro hanno inoltre promosso la collaborazione e sostenuto gli obiettivi strategici dell’UE. Infine, la valutazione sottolinea l’importanza di un monitoraggio coerente e sistematico, da parte degli Stati membri, dell’assistenza tecnica fornita, al fine di conseguire risultati sostenibili a lungo termine.

La valutazione offre informazioni chiave sui primi progressi e sull’impatto dello strumento di sostegno tecnico in vari settori d’intervento, prendendo in considerazione vari progetti attuati tra il 2021 e il 2023 nei 27 Stati membri ed esaminando un totale di 611 progetti di sostegno tecnico, con un bilancio complessivo di 359 milioni di €.

I principali risultati della valutazione intermedia dello strumento di sostegno tecnico, il supporto fornito alle riforme nazionali e gli insegnamenti tratti saranno discussi la prossima settimana in occasione di una conferenza ad hoc. Il Commissario Dombrovskis aprirà l’evento, in cui si valuterà anche come l’UE possa rafforzare ulteriormente il sostegno alle riforme e agli investimenti al fine di stimolare la prosperità e la competitività future. La conferenza si svolgerà a Bruxelles, in formato ibrido, e sarà aperta al pubblico previa registrazione.