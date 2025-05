Domani 13 maggio

Domani, 13 maggio, e dopodomani, 14 maggio, esperti, istituzioni e realtà del terzo settore si incontrano a Napoli per avviare un dialogo sulla rigenerazione urbana, l’innovazione sociale e il futuro delle comunità. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Super Sud, si terrà a Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213) e vedrà la partecipazione di autorità politiche, sociali e rappresentanti del mondo associativo.

La seconda edizione del Forum delle Comunità Attive e delle Reti Solidali, che avrà luogo a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli, rappresenta un’occasione unica per riflettere e agire sul rilancio della rigenerazione urbana e sulla cooperazione tra istituzioni e società civile. Questo evento si inserisce nel contesto di un processo collettivo finalizzato a costruire un futuro più giusto, inclusivo e sostenibile per le comunità italiane.

Il Forum, rivolto a tutte le realtà del terzo settore – associazioni, cooperative, organizzazioni di volontariato, enti locali, cittadini attivi e rappresentanti delle istituzioni – ha l’obiettivo di stimolare la creazione di nuovi modelli di sviluppo, che pongano le comunità e le loro risorse al centro. L’incontro si caratterizza come un laboratorio di idee, dove il concetto di welfare generativo non si limita a rispondere ai bisogni, ma punta a valorizzare le energie locali, promuovendo la corresponsabilità nella costruzione del bene comune.

Il 13 e 14 maggio, Napoli diventa il cuore pulsante del dialogo sociale e della partecipazione civica. La seconda edizione del Forum si propone come un grande laboratorio di idee e pratiche, in cui si discuterà di politiche sociali, co-progettazione, inclusione, riappropriazione degli spazi urbani e contrasto alla povertà educativa. Durante le due giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi, condividere esperienze e progetti concreti che possano incidere positivamente sul tessuto sociale ed economico dei territori.

Il Forum delle Comunità Attive e delle Reti Solidali non è solo uno spazio di riflessione, ma anche una piattaforma per attivare reti, alleanze e nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato. Sarà un’occasione per connettere le pratiche locali con le politiche nazionali, mettendo al centro dell’agenda pubblica le sfide e le opportunità delle comunità educanti italiane.

Il Forum delle Comunità Attive e delle Reti Solidali è organizzato dalla Fondazione Super Sud, con la collaborazione di numerosi partner istituzionali e sociali.