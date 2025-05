Il presidente dei consorzi industriali: "Danno per tutto il sistema Pmi"

«I dati emersi nel bilancio Legambiente-Libera confermano che la lotta agli ecoreati è non solo un dovere civile, ma anche un’esigenza economica per tutelare le imprese che operano nel rispetto delle regole. Il nostro sistema industriale ha bisogno di legalità, trasparenza e certezza del diritto per attrarre investimenti e crescere. Le ecomafie rappresentano una concorrenza sleale che danneggia sia l’ambiente sia il tessuto produttivo sano. Per questo sosteniamo pienamente l’implementazione della direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente e chiediamo che venga accompagnata da strumenti di semplificazione per le imprese oneste e di repressione dura per chi inquina e sottrae risorse alla collettività».

A dirlo è Antonio Visconti, presidente Ficei (Federazione dei consorzi industriali) e numero uno dell’Asi di Salerno.

«Questi dati drammatici, soprattutto per quel che riguarda la Campania, impongono una riflessione non solo repressiva, ma anche preventiva. È evidente che, oltre alle sanzioni, serva una politica industriale che promuova la rigenerazione delle aree compromesse e incentivi l’adozione di tecnologie pulite».

Per Visconti, «i consorzi industriali sono pronti a essere protagonisti di un patto per la legalità ambientale che premi chi investe nella sostenibilità e nella bonifica, trasformando i territori più colpiti in laboratori di innovazione e green economy. Solo così possiamo trasformare la lotta all’ecomafia in una leva per creare occupazione di qualità e sviluppo equilibrato».