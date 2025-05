Il wallyrocket51 Team Django chiude la serie con una vittoria e si aggiudica il Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno 2025

Si è concluso oggi con condizioni meteo ideali l’ORC Mediterranean Championship, evento inaugurale della Tre Golfi Sailing Week 2025, valido anche come Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno. Con una quinta prova disputata sotto un bel sole e con un vento da ovest stabile attorno ai 10 nodi, il campo di regata tra Sorrento e Capri ha offerto uno scenario memorabile per il gran finale.



La manifestazione, organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia in collaborazione con Yacht Club Italiano, Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, FIV e UVAI, con il supporto di Rolex Official Timepiece, Loro Piana e altri partner tecnici e istituzionali, ha visto la partecipazione di 30 imbarcazioni da sei nazioni e ha assegnato i titoli del Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno e, per chi parteciperà anche alla lunga d’altura del 16 maggio, della 70ª Regata dei Tre Golfi, anche il titolo di Campione del Mediterraneo ORC.



Le condizioni di oggi hanno permesso al Comitato di Regata di portare a termine l’ultima prova prevista con partenze regolari e un’intensità di vento ideale per garantire spettacolo e tecnica.



Il wallyrocket51 Team Django è stato velocissimo con le condizioni di oggi, tagliando il traguardo con quasi tutto il lato di poppa di vantaggio. Si aggiudica così la vittoria nella prima regata di un nuovo team e un nuovo scafo targato Wally Yachts. Sul podio con Team Django, nella classifica del Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno, i francesi di Confluence, il GP 42 di Jean-Pierre Joly, e gli italiani di To Be, l’Italia Yacht 11.98 di Stefano Rusconi, che difende i colori dello Yacht Club Italiano.



“È una sensazione fantastica, perché sono passati molti anni dall’inizio del progetto di questa barca: sviluppare il concetto, costruirla, metterla in acqua, assicurandoci che ogni dettaglio fosse corretto. È stato un percorso lungo e impegnativo, quindi riuscire finalmente a mettere tutto insieme e vedere che il concetto funziona, che la barca si comporta come previsto e migliora giorno dopo giorno, è una grandissima soddisfazione. Siamo davvero felici per la prima vittoria della barca”, ha commentato un commosso Guillermo Parada, stratega di wallyrocket51, Team Django. “Oggi è stata una giornata molto speciale, abbiamo fatto una regata splendida. Abbiamo navigato davvero bene, ci siamo portati in testa sin dall’inizio e abbiamo mantenuto un grande vantaggio. Adoriamo questo posto. È la prima volta che vengo qui a Sorrento e mi è piaciuto moltissimo. Devo dire che sono rimasto molto sorpreso: è molto più bello di quanto mi aspettassi. La regata, poi, non poteva andare meglio per noi. Siamo davvero molto felici e non vediamo l’ora di tornare l’anno prossimo per il Mondiale ORC”.

Il saluto dell’Amministrazione di Sorrento da parte del vicesindaco Paolo Pane: “Siamo contenti come amministrazione comunale di aver ospitato l’ORC Mediterranean Championship ed il Campionato Nazionale del Medio e BAsso Tirreno 2025. La Tre Golfi Sailing Week rappresenta ormai l’inizio della stagione turistica per Sorrento. Sport e Turismo sono un connubio perfetto. La vela è compatibile non solo con l’ambiente ma è l’ideale per promuovere la nostra terra, la costa, il territorio, l’ospitalità, anche da un’altra prospettiva. Il prossimo anno con i Mondiali Orc dobbiamo alzare ancora di più l’asticella ma l’appuntamento è ora la prossima settimana con il campionato europeo MAxi”.



Nelle altri classi, questi sono i vincitori.

Crociera/Regata Classi A, B: Raffica di Pasquale Orofino.

Regata Classe C: Cavallo Pazzo 2 di Enrico Danielli.

Crociera/Regata Classe C: Cosixty 8 di Salvatore Casolaro.



La classifica del Campionato del Mediterraneo ORC resta aperta in attesa dei risultati della prova d’altura, la 70esima Regata dei Tre Golfi. Confluence partirà da leader con due punti di margine su To Be seguiti da Lisa R, il Ker 46 di Giovanni Di Vincenzo, che ha già dimostrato di saper destreggiarsi bene in alto mare, vincendo l’edizione 2023 della storica regata.



Grande soddisfazione in banchina per l’equilibrio tecnico dimostrato nelle cinque prove disputate, con regate combattute in tutte le classi. L’evento è servito anche per selezionare le migliori imbarcazioni per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2025, in programma a Capo d’Orlando a fine giugno.



La Tre Golfi Sailing Week prosegue ora con l’attesissima 70ª Regata dei Tre Golfi, al via venerdì 16 maggio da Napoli a partire dalle 16.15, e a seguire il prestigioso IMA Maxi European Championship a Sorrento dal 16 al 22 maggio.



A terra, il Villaggio Regate alla Marina Piccola di Sorrento ha continuato ad accogliere armatori ed equipaggi con la consueta ospitalità firmata Caffè Borbone per le colazioni della mattina, e North Sails con i tradizionali pasta party al rientro dalle regate.