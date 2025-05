Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 23 giugno

Il Comune di Avellino, settore Pubblica Istruzione, rende noto che a decorrere da oggi, 09 maggio, sono aperti i termini per la richiesta delle Cedole librarie per la Scuola Primaria, anno scolastico 2025-26.

Le domande potranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, entro e non oltre il 23 giugno 2025, quale termine perentorio. Oltre tale data, il sistema non consentirà né la compilazione né l’invio delle istanze.

Sono interessati al bando gli alunni che, nel prossimo anno scolastico, frequenteranno le Scuole Primarie della città di Avellino.

L’Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Avellino nelle News e nella sezione dedicata “Servizi per le scuole”. L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente on-line cliccando il link https://www6.eticasoluzioni.com/avellinoportalegen



I richiedenti dovranno essere necessariamente in possesso di una delle identità digitali SPID o CIE. Per le iscrizioni alle classi prime, qualora il genitore non sia a conoscenza della sezione, durante la compilazione dei dati, nell’area dedicata all’inserimento della classe/sezione dovrà selezionare la voce “prima sezione non assegnata”.

Per coloro che hanno presentato domanda negli anni precedenti (cosiddetti“rinnovi”) è obbligatorio, durante la procedura online, dovranno spuntare la casella “Desidero cambiare il campo scuola” per aggiornare i dati di scuola e classe. In mancanza il sistema riconoscerà automaticamente dati non corretti.

Qualora l’utente risulti insolvente per un debito riferito al servizio mensa, il sistema non consentirà la presentazione della richiesta fino a quando la posizione contabile non verrà regolarizzata.