Il partito “Pensionati per l’Italia” conquista terreno e suscita entusiasmo

Continuano le adesione al partito “Pensionati per l’Italia” (P.P.I.) Antonio de Lieto Segretario generale nazionale e legale rappresentante (P.P.I.), questa mattina con effetto immediato ha conferito a Prisco Alfonso di Ottaviano (NA), la carica di Segretario Provinciale di Napoli con delega ai paesi vesuviani. Prisco da molti anni è impegnato nel sociale. È altresì autista della C.R.I. – È socio responsabile delle associazioni: Noi Polizia protezione civile. Attualmente sebbene in quiescenza continua il suo impegno nel variegato mondo del sociale. “Le quotidiane adesioni al partito Pensionati per l’Italia – ha dichiarato de LIETO – sono la testimonianza più viva e più certa, della bontà del messaggio di dignità, giustizia e speranza, che il P.P.I., sta suscitando fra tantissimi cittadini. Il partito “Pensionati per l’Italia” – ha concluso DE LIETO – conquista terreno e suscita entusiasmo, proprio per il suo messaggio innovativo, senza incrostazioni ideologiche e con i suoi propositi, tesi a tutelare, circa 18 milioni di pensionati che hanno sempre subito e subiscono, la negazione di taluni diritti. Al neo segretario regionale, gli auguri di tutti i dirigenti del P.P.I.”