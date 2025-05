L'11 maggio alle ore 17.30 ci sarà lo spettacolo teatrale di Artemanus

Il forum delle donne del Comune di Montemiletto compie un anno. E’ già passato un anno da quando il progetto di creare un’associazione tutta al femminile sembrava un’utopia invece oggi è realtà. L’associazione in poco tempo si è fatta conoscere con tanti progetti sia rivolti al sociale sia ludici. La mostra “Com’eri Vestita” inaugurata il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e la Prima rassegna Teatrale con la gestione della Sala Impero sono solo due esempi di come il Forum ha lavorato costantemente a servizio delle persone. L’11 maggio in occasione del primo anno di attività alle ore 17.30 ci sarà lo spettacolo teatrale di Artemanus; la compagnia teatrale di Manocalzati, tornerà per la seconda volta sul palco della Sala Impero, avendo aperto la rassegna il 25 novembre e porterà in scena “Tonino Cardamone Giovane in Pensione”. Terminato lo spettacolo il Direttivo ha voluto organizzare un aperitivo nel chiostro comunale per poter brindare insieme, festeggiare il primo anno di attività e augurare all’associazione altri anni futuri da condividere così insieme.

Prossimo appuntamento nel ricco calendario di eventi organizzati dal Forum, lo spettacolo Non Ti Pago, di Eduardo De Filippo, presentato dal Gruppoteatro Associazione Socio Culturale Sportiva Lions Mons Militum, che il 7 giugno chiuderà la prima rassegna teatrale “Tutti a teatro”presso la Sala Impero. Il 12 e 13 agosto inoltre ci sarà la manifestazione All’Ombra del Castello. Tra gli appuntamenti più attesi, che stanno molto a cuore alla Presidente del Forum delle Donne, Sabina Sarro, l’aperitivo in Piazza a Montaperto, che quest’anno si svolgerà venerdì 11 e sabato 12 luglio 2025. L’evento è stato fortemente voluto dalla Presidente che vive proprio a Montaperto, piccola frazione del comune di Montemiletto.