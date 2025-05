Continua il lavoro di pulizia delle zone rurali

L’Amministrazione Comunale informa i cittadini che, come preannunciato qualche settimana fa, sono iniziati i lavori di cura e pulizia delle zone rurali. Lavori che proseguiranno, incessantemente, nelle prossime settimane.

«Non solo il centro del paese – afferma il Vicesindaco Antonio Vitale, delegato alla Manutenzione e all’Ambiente – ma anche e soprattutto le zone rurali sono oggetto di interventi di pulizia. C’è tanto da fare perché il territorio è molto vasto, ma garantiamo che non tralasceremo nessuna zona.

Nelle ultime settimane abbiamo avviato un lavoro importante nel centro urbano con la messa a dimora di diverse specie arboree, proseguiremo anche nel centro urbano con interventi di miglioramento.

Oggi Grottaminarda è molto più pulita nonostante sia frequentata da tantissime persone ogni giorno. Stiamo facendo importanti sforzi grazie anche ai ragazzi del Servizio civile e del Progetto Gol. Contiamo – conclude Vitale – sempre sul senso civico delle persone invitandole a non sporcare e a rispettare gli spazi pubblici».