Proposte, opportunità e incontri fra gusto e biodiversità

Il mondo della Coldiretti regionale fa tappa a Campania Alleva Expo 2025. Anche in questa terza edizione ritorna Casa Coldiretti con tante opportunità per arricchire la conoscenza della biodiversità della regione Campania viaggiando attraverso il mondo degli allevamenti delle più importanti razze allevate in Campania. Il mondo della Coldiretti regionale fa tappa a Campania Alleva Expo 2025. Anche in questa terza edizione ritorna Casa Coldiretti con tante opportunità per arricchire la conoscenza della biodiversità della regione Campania viaggiando attraverso il mondo degli allevamenti delle più importanti razze allevate in Campania.

Si parte venerdì 9 maggio, subito dopo la cerimonia di apertura, iniziano gli appuntamenti a Casa Coldiretti. Appuntamento organizzato da Donne Coldiretti Campania con un focus sul modo migliore per conciliare il lavoro in agricoltura con il ruolo di mamma. Non manca un importante angolo del gusto a cura di Terranostra Campania. Nell’area cooking show tutti i giorni dalle 12 alle 14 l’angolo dedicato alla cucina contadina.

Alle 15 di venerdì nell’area convegni focus sulla “Filiera Zootecnica delle aree interne: progetti ed opportunità”. In apertura i saluti del sindaco di Benevento Clemente Mastella, del presidente dell’Associazione Allevatori Campania e Molise Davide Minicozzi e del vice presidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello.

A sviscerare l’argomento saranno le relazioni di Giuseppe Campanile della Federico II, Michele Falce Direttore Mater Agro, Ferdinando Gandolfi della Regione Campania e del coordinatore di Psr ed Innovazione Umberto Comentale. Conclusioni affidate a Nicola Caputo assessore regionale all’agricoltura ed Ettore Bellelli presidente regionale della Coldiretti. Modera Roberto Mazzei Capo Servizio Innovazione e Akis Coldiretti.

Il tema delle aree interne anche nell’appuntamento delle 18 quando a Casa Coldiretti si parlerà del turismo delle aree interne.

Sabato è attesa la visita del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, atteso al Cecas per partecipare al convegno sulle strategie per l’innovazione zootecnica in Campania, fra i relatori anche Luigi Scordamaglia Amm. Delegato di Filiera Italia e il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda.

Presenti, fra gli altri, Nicola Di Noia direttore generale Aia, Antonio Limone direttore Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel pomeriggio workshop dedicati a due eccellenze della regione ovvero l’olio extravergine di oliva a cura di Aprol Campania e il miele.