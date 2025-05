La squadra comunica il calendario in riferimento al quarto di finale in programma contro la Pallacanestro Angri

La Scandone Avellino rende noto il calendario dei play off in riferimento al quarto di finale in programma contro la Pallacanestro Angri. Gara 1 prevista domenica 11 maggio al Pala Galvani alle ore 18; gara 2, invece, al Del Mauro mercoledì 14 maggio alle ore 20. Eventuale gara 3, sempre ad Angri, attesa per domenica 18 maggio alle ore 18.