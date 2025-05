Contestati tempi e modi delle comunicazioni fornite dalla compagnia ai viaggiatori sulle modifiche al pacchetto turistico

Pronta una nuova tappa dell’azione legale che Codici ha avviato per tutelare i viaggiatori che hanno preso parte alla crociera nel Mediterraneo a bordo della MSC Sinfonia dal 26 aprile al 3 maggio, con partenza e arrivo al porto di Bari. L’associazione ha predisposto una diffida alla compagnia di navigazione per le variazioni peggiorative che ha subito la vacanza.

“Non è stata certo la crociera che i viaggiatori sognavano – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e nemmeno quella che avevano scelto. Un problema meccanico della nave ha modificato la velocità di navigazione, una tappa è stata soppressa ed altre hanno registrato una riduzione dei tempi di permanenza. Tutte situazioni che riteniamo rendano necessario il riconoscimento da parte di MSC di un risarcimento e di un rimborso per i viaggiatori”.

La diffida a cui sta lavorando l’associazione punta, in particolare, sui tempi e sui modi con cui i crocieristi sono stati informati del problema meccanico della nave, della soppressione della tappa di Izmir e della riduzione dei tempi di permanenza per altre tappe, come nel caso delle 6 ore in meno per Istanbul.

“La comunicazione del problema meccanico – afferma Stefano Gallotta, avvocato di Codici – è arrivata il 24 aprile via e-mail per una parte dei crocieristi, nonostante il guasto risalisse al 12 aprile. E attenzione, parliamo di una situazione talmente grave da fermare la nave per una settimana, con la conseguente cancellazione della crociera. La comunicazione della variazione di itinerario deve essere comunicata ai clienti immediatamente o al massimo entro 48 ore. Parte dei crocieristi, inoltre, l’hanno ricevuta addirittura dopo essere saliti a bordo. Come se non bastasse, neanche l’itinerario modificato è stato rispettato. La nave, infatti, è arrivata a Istanbul alle 22 e non alle 16 come previsto nella comunicazione di variazione di itinerario del 24 aprile. Gli orari di arrivo e partenza delle altre tappe non sono stati rispettati e sono stati ridotti. A questo bisogna aggiungere il mancato avviso per i viaggiatori del diritto a recedere dal contratto ed a ottenere la restituzione integrale di quanto versato a seguito della variazione del pacchetto turistico. La situazione presenta una serie di aspetti gravi, che non possono essere certamente archiviati come imprevisti. Parliamo di diritti e di norme da rispettare, come sancito dal Codice del Turismo e dal Codice del Consumo e della Navigazione, nonché dalla normativa comunitaria. I danni sono evidenti, i viaggiatori devono essere rimborsati e risarciti”.

I viaggiatori che hanno preso parte alla crociera con MSC Sinfonia partita da Bari il 26 aprile e rientrata nel porto pugliese il 3 maggio possono contattare l’associazione Codici per richiedere il risarcimento ed il rimborso per le variazioni peggiorative registrate dalla vacanza. Per informazioni e supporto telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3384804415 o scrivere un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.