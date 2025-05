Il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 16 maggio

Luchè svela la tracklist nel suo nuovo album “IL MIO LATO PEGGIORE” (Warner Music Italy), in uscita il 16 maggio. L’artista porta al suo fianco tutta la scena, mostrando le sue carte con l’annuncio ufficiale degli ospiti presenti nel suo prossimo masterpiece: SFERA EBBASTA, SIMBA LA RUE, GEOLIER, ROSE VILLAIN, GIORGIA, MARRACASH, GUÈ, NERISSIMA SERPE, KAASH PAIGE, COCO, TONY EFFE, SHIVA, TONY BOY, NTÓ. Un mix esplosivo di collaborazioni che, in un progetto destinato a essere cult, mette insieme icone della musica italiana, rapper tra i più forti della scena attuale, artisti che uniscono urban e pop in modo magistrale, fino ad arrivare oltreoceano con un astro nascente della musica R’n’B americana.

Luchè è un unicum. In un panorama che spesso si omologa, lui resta fedele a se stesso, spingendo il rap verso una direzione più adulta, profonda, internazionale. Questo progetto ne è la prova definitiva: un disco ambizioso, pieno di identità, con collaborazioni che pesano come firme nella storia.

Di seguito la tracklist de “IL MIO LATO PEGGIORE”:

1. Il mio lato peggiore con Lele Adani

2. Miami Vice feat Sfera Ebbasta, Simba La Rue

3. Ginevra feat Geolier

4. Un milione di mani feat Rose Villain

5 La mia vittoria feat Giorgia, Marracash

6. Ilary feat Guè, Nerissima Serpe

7. Nessuna

8. Autostima

9. Incredibile feat Kaash Page

10. Red flag feat CoCo

11. Morire vuoto

12. ⁠Lettera alla pistola alla mia tempia (skit)

13. Se non ci fosse la rabbia

14. Buona fortuna

15 Punto g feat Tony Effe

16 Anno Fantastico feat Shiva, Tony Boy

17 XXX

18 Veng ‘A ‘Int All’infern feat Ntò

Anticipato dai singoli “Anno Fantastico” feat. Tony Boy e Shiva, e “Autostima” con il producer multiplatino Night Skinny, l’album segna un ritorno deciso alle radici street dell’artista, senza rinunciare però alla ricerca interiore che fin dall’inizio ha caratterizzato la sua penna. Con “IL MIO LATO PEGGIORE”, Luchè alza ulteriormente l’asticella, consolidando la sua posizione come uno dei riferimenti assoluti della scena urban.

Il trailer (www.instagram.com/p/DId2gqxNivs/) che ha annunciato l’album è un’opera visiva d’impatto che racconta un viaggio nell’oscurità: in una villa immersa in un paesaggio apocalittico, l’artista si confronta con un alter ego che lo sfida, lo mette alla prova, lo costringe a guardare in faccia i propri limiti. Un conflitto eterno tra luce e ombra, che dà forma al concept del disco.

“IL MIO LATO PEGGIORE” non è solo un titolo: è una dichiarazione d’intenti, un manifesto artistico e personale. Un’opera intensa, ambiziosa, che conferma Luchè come una figura centrale e in continua evoluzione all’interno del panorama musicale italiano. Un ritorno potente e senza compromessi, con un sound dal respiro internazionale, da sempre suo tratto distintivo, che ne fa un unicum nella scena musicale italiana.

L’album sarà disponibile in fisico nei seguenti formati (https://wmi.lnk.to/ilmiolatopeggiore):

CD

CD autografato

Vinile nero

Vinile giallo trasparente autografat

L’artista è pronto a portare la potenza della sua nuova musica e l’imponente discografia che lo ha elevato nell’Olimpo del rap italiano sul palco dello STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA il 5 GIUGNO 2025, per uno show che sarà leggendario. I live proseguiranno poi con il LUCHÈ SUMMER TOUR sui palchi dei principali festival estivi, mentre ci si prepara per il gran finale a settembre all’UNIPOL FORUM di Milano.

Qui le date prodotte e organizzate da Vivo Concerti:

5 giugno – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

22 luglio – TERMOLI (CB) – TERMOLI SUMMER FESTIVAL c/o Arena del Mare

24 luglio - ROMA – ROCK IN ROMA c/o Ippodromo delle Capannelle

8 agosto 2025 – RICCIONE (RN) – VERSUS FESTIVAL c/o Parco degli Olivetani

16 agosto – GALLIPOLI (LE) – Raffo Parco Gondar

21 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

29 agosto – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) – Castellammare Music Fest c/o Piazzale Porto Nuovo

4 settembre 2025 – EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL c/o Parco di Serravalle

15 settembre 2025 – ASSAGO (MI) – Unipol Forum

Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Un nuovo imperdibile tour che arriva dopo i due eventi maestosi della scorsa estate in Piazza del Plebiscito, in cui, insieme a Ntò, ha fatto rivivere ai fan gli anni dei Co’Sang portando sul palco i pezzi che hanno segnato la storia del rap italiano e il loro ultimo imponente lavoro in studio “DINASTIA” (Warner Music Italy), certificato oro.