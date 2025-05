Il prossimo 24 maggio

Il Congresso Comunale di Avellino è convocato per il prossimo 24 maggio, alle ore 10:30, presso il Viva Hotel di via Circumvallazione, 123. Il Congresso Comunale di Avellino è convocato per il prossimo 24 maggio, alle ore 10:30, presso il Viva Hotel di via Circumvallazione, 123.

Il Congresso avrà il seguente ordine del giorno:



• Elezione del Segretario Comunale, di n.20 membri elettivi della Segreteria Comunale.

Il Congresso si svolgerà secondo il programma indicato:

• insediamento Ufficio di Presidenza del Congresso e adempimenti formali;

• interventi di saluto;

• dibattito;

• l’apertura dei seggi è prevista alle ore 10:00, la chiusura delle operazioni di voto è prevista alle ore 13.00.

segreteria.forzaitalia.av@gmail.com La documentazione per le candidature a Segretario Comunale e le liste ad esse collegate a membri della Segreteria Comunale, sottoscritte dal 15% degli aventi diritto al voto al Congresso Comunale oppure da 80 soci, dovranno pervenire al Segretario Provinciale al seguente indirizzo mail:con almeno 48 ore di anticipo rispetto lo svolgimento del Congresso.

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, il numero dei candidati per l’elezione della Segreteria Comunale potrà essere superiore al numero degli eligendi fino ad un numero massimo del 20% con arrotondamento all’unità superiore.

Si ricorda che ogni socio potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Segretario Comunale e per la lista ad esso collegata. Verrà eletto Segretario Comunale il candidato che ottiene il maggior numero di voti e non si potranno esprimere preferenze per l’elezione della Segreteria Comunale (Art. 10 del Regolamento).



Gli aventi diritto dovranno presentarsi muniti di un documento, valido ai sensi di legge, che ne attesti l’identità personale.