Il Sindaco Antonino Coppola: "In ogni opera stiamo avendo cura di integrare nuovo verde"

I lavori di riqualificazione di via Aniello Balsamo sono giunti alla seconda fase di intervento. Dopo la posa in opera del binder asfalto, che ha permesso la riapertura della strada in attesa dei lavori ai marciapiedi, si procede ora alla realizzazione delle aree destinate al verde.

«In ogni opera prevista sul territorio comunale stiamo avendo cura di integrare nuovi alberi ovunque sia possibile, convinti che avere verde tra le strade porti benefici non solo in termini di decoro urbano, ma anche per la salute dei cittadini – spiega il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola - Per questo motivo anche su via Aniello Balsamo, come è già accaduto per il vicino rione Angri, pianteremo circa 30 nuovi esemplari tra canfore e photinie, piante sempreverdi adatte ai nostri marciapiedi, che potranno dare colore, ombra e bellezza alla nostra Sant’Agnello».

I platani presenti attualmente su via A. Balsamo verranno quindi sostituiti. Alcuni di questi non sono più recuperabili per le loro condizioni di salute. Gli altri, invece, più giovani, saranno ripiantati in un luogo più adatto alla loro crescita. A seguito di confronto con i tecnici e con il Wwf Terre del Tirreno, si è scelto inoltre di lasciare sul posto il platano più grande che si presenta, a differenza degli altri, in buono stato e nella condizione di crescere liberamente.

I lavori verranno effettuati di sera, con l’obiettivo di non alimentare il congestionamento del traffico, contestualmente verranno piantati alcuni dei nuovi alberi e i restanti nei giorni successivi.