Il Caciocavallo Irpino Giovane del Caseificio D&D trionfa

Il Caciocavallo Irpino Giovane prodotto dal Caseificio D&D di Calitri (AV) si è aggiudicato il primo posto nella categoria “Formaggi a pasta filata stagionata fino a 60 giorni” al concorso nazionale CaseoArt – Trofeo San Lucio 2025, svoltosi il 1° maggio a Pandino, in provincia di Cremona.

Organizzato da AssoCasearia Pandino, il Trofeo San Lucio rappresenta uno dei più importanti appuntamenti del panorama lattiero-caseario italiano, volto a promuovere la qualità sensoriale dei formaggi e a valorizzare la competenza e la dedizione dei tecnici caseari.

A ricevere il premio è stato Giuseppe Schettino, uno dei casari storici del Caseificio D&D, simbolo della tradizione artigianale irpina.

Il concorso, giunto alla sua undicesima edizione, ha visto in gara circa 300 formaggi provenienti da oltre 100 caseifici italiani, giudicati da una giuria composta da 80 Maestri Assaggiatori ONAF, tecnologi alimentari e casari professionisti.

Il Caciocavallo Irpino Giovane è un formaggio a pasta filata prodotto artigianalmente a mano con latte vaccino intero proveniente da allevamenti locali dell’Alta Irpinia. Presenta una crosta sottile ed elastica, una pasta compatta di colore paglierino chiaro e un gusto dolce, con note aromatiche di fermentato e miele. Viene stagionato per 60 giorni, mantenendo freschezza e complessità sensoriale.

“Questo riconoscimento, oltre ad aggiungersi a molti altri ricevuti nell’ultimo decennio - commenta Luigi Di Cecca, titolare del Caseificio D&D - premia l’impegno quotidiano della nostra squadra, la qualità del latte irpino e lucano e la passione con cui da anni lavoriamo nel rispetto della tradizione e della natura.“

Il Caciocavallo Irpino Giovane premiato è disponibile presso la Caciocavalleria D&D in via Francesco Tedesco 18, a Calitri (AV), oppure acquistabile online sul sito ufficiale: www.caciocavalleriaded.it/prodotto/caciocavallo-irpino-giovane/