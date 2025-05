Ha incantato il pubblico con la sua creazione: “Un carciofo al mare"

Le Terre del Bussento hanno portato in tavola i sapori del loro territorio al Bianco Tanagro – Festival del Carciofo Bianco di Auletta, ospiti d’onore della giornata di ieri all’interno del suggestivo complesso monumentale dello Jesus.

A rappresentare l’eccellenza gastronomica della zona è stato lo chef Pascal Sfara, che ha incantato il pubblico con la sua creazione: “Un carciofo al mare”, un piatto che unisce la terra e il mare in un abbraccio di sapori. La ricetta ha visto protagonista il carciofo bianco del Tanagro, cotto a bassa temperatura con olio, sale e limone, accompagnato da una tartare di tonno dei mari locali, condita con olio extravergine del Frantoio Marsicani, buccia di limone della Tenuta De Luca, finocchietto selvatico, sale, gelatina di melagrana dell’azienda agricola Il Granato e una delicata spuma di formaggio caprino del caseificio Mezzapelle. A completare l’esperienza gustativa, un calice di Aglianico IGT Paestum dell’Azienda Agricola Radici.

L’evento, presentato dalla giornalista foodtrotter Antonella Petitti, ha visto la consegna a Pascal Sfara del riconoscimento di Ambasciatore del Carciofo Bianco di Auletta, conferito dal patron del festival Giuseppe Lupo. Numerosi gli ospiti presenti, che al termine dello show cooking hanno potuto degustare il piatto.

Soddisfatto Matteo Martino, presidente di Terre del Bussento: «È stata un’altra splendida occasione e vetrina per raccontare, attraverso la cucina e i nostri prodotti, l’identità di un territorio unico. Siamo orgogliosi di aver partecipato a un evento che valorizza una delle eccellenze del nostro patrimonio agroalimentare, come il carciofo bianco di Auletta, e felici di aver potuto declinare questo prodotto straordinario in una combinazione così originale con il mare, grazie al talento dello chef Pascal Sfara».