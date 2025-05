Da venerdì 9 a domenica 11 maggio

Anche quest’anno CIA Campania parteciperà a Campania Alleva, la più grande fiera zootecnica del Sud Italia, in programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio a Benevento presso l’Area Cecas.

Nello stand istituzionale n° 327 per tutti e tre i giorni ci saranno consulenze, incontri, workshop e approfondimenti su temi riguardanti il territorio e non solo; sabato pomeriggio invece, alle ore 15:00, nella sala convegni si parlerà di Aree Interne, aree protette, Bio distretti e CSR Campania Filiera per la Zootecnia delle aree interne.

Sempre allo stand n° 327 nel corso della tre giorni vendita dei prodotti tipici delle aziende CIA con l’iniziativa ‘la Spesa in Campagna’ che valorizza i territori, la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli.

Cia Campania gestirà anche un’area food con i nostri Agrichef CIA dove ci saranno degustazioni, show cooking e naturalmente si potranno assaporare vari piatti della tradizione sannita.

“Ringrazio l’amico Davide Minicozzi, presidente dell’Associazione Allevatori della Campania e del Molise, per averci invitato anche quest’anno ad un evento alquanto importante per il comparto degli allevatori e gli agricoltori”. Così il Presidente della CIA Carmine Fusco. “Nel corso della tre giorni avremo dei momenti di approfondimento con workshop e convegni, poi la nostra ‘Spesa in Campagna’, con la vendita di prodotti tipici delle imprese agricole del territorio, e poi un’area food dove i nostri agrichef prepareranno specialità gastronomiche locali. Nei prossimi giorni ufficializzeremo in modo dettagliato il nostro programma ed intanto invito tutti a venirci a trovare al nostro istituzionale – conclude il presidente Fusco – e a visitare gli altri spazi della CIA dislocati nei vari punti dell’area fiera”.