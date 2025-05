L'appuntamento è per domenica 11 maggio alle ore 20.30

Il prossimo 11 maggio 2025 alle ore 20.30, il Duomo di Avellino ospiterà il concerto “Salve Regina. Mater Misericordiae”, a cura dell’Ensemble di musica antica del Conservatorio “Domenico Cimarosa”.

Sotto la direzione e all’organo del M° Pierfrancesco Borrelli, la serata offrirà un intenso percorso musicale nella spiritualità barocca, attraverso l’esecuzione di opere rare e preziose di Georg Philipp Telemann, Marco Santucci e Alessandro Scarlatti, con strumenti originali e prassi esecutive storicamente informate.

Tra i brani in programma:

Il Concerto per due flauti e fagotto TWV 53:a1 e il Concerto a 7 per due violini soli e archi TWV 52:e4 di Telemann;

L’Antifona mariana “Madonna del Soccorso” di Marco Santucci (1762–1843), in prima esecuzione moderna nell’edizione a cura del prof. Luciano Rossi, docente del Conservatorio;

La “Salve Regina” di Alessandro Scarlatti (1660–1725), proposta in occasione del trecentesimo anniversario della morte del compositore (1725–2025). L’esecuzione si inserisce tra le numerose celebrazioni in corso in tutta Italia, tra cui quelle promosse dall’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori, a testimonianza del valore universale dell’opera scarlattiana.

Solisti ospiti:

Daniel Giuseppe Zucchetto, fagotto solista Ilenia Donnarumma, Andrea Schiavone, flauti Rosario Laino, Giada Rizqallah, violini solisti Rossella Costa, soprano Tonia Langella, contralto Marika Pelonero, soprano Mattia Vestuto, mandolino.

L’Ensemble di musica antica è composto da studenti e docenti del Conservatorio, coordinati dal M° Vincenzo Corrado, ed è impegnato nella riscoperta e valorizzazione del repertorio antico in Campania.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.