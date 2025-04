The Kolors e Rose Villain sono i primi grandi ospiti che si esibiranno durante la serata nella suggestiva Certosa di San Giacomo

La musica arriva in una delle destinazioni più iconiche e affascinanti d’Italia con la prima edizione di Capri Music Awards. L’appuntamento si svolgerà il 18 luglio 2025 nella splendida cornice della Certosa di San Giacomo a Capri, un luogo che incarna la bellezza e la storia dell’isola.

Per l’occasione non potevano mancare grandi nomi del panorama musicale nazionale: THE KOLORS e ROSE VILLAIN saranno i primi a calcare il palco di quello che diventerà di certo uno degli appuntamenti più attesi delle estati italiane.

L’incantevole location diventerà luogo di ritrovo per artisti di fama nazionale e internazionale e darà al territorio l’opportunità di far emergere il suo valore culturale, dando spazio ad arte e creatività.

Il 16 luglio 2025 questa venue esclusiva ospiterà, con il supporto del Comune di Capri, la finale del Capri Young Awards, un concorso dedicato agli artisti emergenti. Un progetto collaterale, che rappresenta una parte fondamentale dell’iniziativa e che offre una vetrina di grande visibilità ai giovani talenti. Il vincitore, infatti, si esibirà durante la serata del 18 luglio e firmerà un contratto di produzione musicale.

Capri Music Awards nasce da un progetto condiviso con il Comune di Capri, in sinergia con il Sindaco Paolo Falco e l’Assessore ai Grandi Eventi Salvatore Ciuccio.

“Grande soddisfazione – dichiarano il Sindaco e l’Assessore – per la prima edizione di questo grande evento della stagione turistica, pensato per offrire agli ospiti dell’Isola un’esperienza di divertimento ed emozione. L’iniziativa punta a rafforzare e consolidare il brand Capri nel mondo, valorizzando la cultura e le straordinarie bellezze dei suoi siti turistici e storici.”