FULMINACCI: annuncia il nuovo singolo “CASOMAI”

Fuori ovunque venerdì 2 maggio

Dopo l’annuncio della sua presenza tra i protagonisti del Primo Maggio 2025 di Roma, l’artista presenterà in anteprima sul palco del Concertone “CASOMAI” (Maciste Dischi/ Warner Music Italy), il suo nuovo singolo, fuori ovunque venerdì 2 maggio, un brano che racconta, con il suo inconfondibile stile ironico, diretto e spiazzante, la fine di una storia d’amore.

“Mi aggiro tra le macerie ordinate delle mie abitudini mentre ti scrivo ancora “come stai”. Adesso mi sento come il pane senza Nutella (o un buco senza ciambella?). Anche se non so ballare sul ritmo sgangherato del mio cuore distratto spero che la gente possa invece farlo su questa canzone – racconta l’artista - Casomai è prodotta da Golden Years, un nuovo amico con cui passo le giornate a complicarmi la vita tra suoni e indecisioni.”

Su una base pop, ritmata e luminosa, Fulminacci dà voce a quelle emozioni agrodolci che seguono ogni addio, riuscendo a trasformare anche la nostalgia in qualcosa di sorprendentemente vitale. Una canzone che unisce ritmo e sentimento, in un perfetto equilibrio tra leggerezza e malinconia.

Il singolo arriva dopo il recente annuncio del “PALAZZACCI TOUR 2026”, il suo primo tour nei palasport, che partirà dal Palazzo dello Sport di Roma il 9 aprile del prossimo anno. Un nuovo importante capitolo, un’altra grande avventura, anticipato sui social da un trailer iconico (https://www.instagram.com/p/DIbQzweNud6/), arricchito dalla speciale partecipazione di Luca Bizzarri.

Di seguito il calendario di tutte le date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, che saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi:

09 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport

11 aprile 2026 – NAPOLI, Palapartenope

15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum

18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

I biglietti del PALAZZACCI TOUR 2026 sono disponibili online e nei punti vendita abituali. Info biglietti su www.magellanoconcerti.it

Questo tour rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista romano, che in pochi anni si è affermato come una delle penne più originali e riconoscibili del nuovo cantautorato italiano. Conosciuto per la sua scrittura autentica, le performance energiche e la capacità di connettersi con il pubblico, Fulminacci porta ora la sua musica nei grandi spazi, senza rinunciare all’intimità e all’impatto emotivo che lo contraddistinguono.