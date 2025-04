Ieri il direttore del patrimonio de "L'Orientale" Luigi Adinolfi ha ricevuto la visita del Rettore Tottoli e dell’Assessore regionale all’Urbanistica della Campania Discepolo per il rilancio della struttura

Giornata importante ieri per la sede distaccata dell’Università Orientale di Napoli a Eboli. Luigi Adinolfi, direttore del patrimonio dell’Orientale per la sede di Eboli, ha accolto il Rettore dell’Università, Roberto Tottoli, e l’Assessore regionale all’Urbanistica della Campania, Bruno Discepolo, in visita ufficiale presso la struttura Petrucci.

L’incontro ha visto anche la presenza del Sindaco di Eboli, Mario Conte, a testimonianza della piena sinergia istituzionale. Obiettivo della visita: avviare il percorso di riqualificazione dell’edificio Petrucci, di proprietà dell’Università Orientale di Napoli, destinato a diventare un polo culturale e formativo di primo piano per l’intero territorio.

Durante il sopralluogo, sono state illustrate le potenzialità del sito e le strategie di intervento per restituire nuova vita alla struttura, puntando su progetti di valorizzazione architettonica e rilancio accademico.

Luigi Adinolfi ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: «La collaborazione tra Università, Regione e Comune rappresenta un passaggio fondamentale per ridare centralità a Eboli nel panorama della formazione superiore».

Il Rettore Tottoli e l’Assessore Discepolo hanno espresso massima disponibilità a supportare l’operazione, definendo la riqualificazione della Petrucci come «un progetto strategico per il territorio e per l’espansione culturale dell’Orientale».

Un primo passo concreto, dunque, verso un futuro che vede Eboli protagonista di una nuova stagione di crescita accademica e culturale.