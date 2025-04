Il calendario degli Ambulatori di prossimità dell’ASL di Avellino per il mese di maggio

Sono attivi dal marzo scorso gli Ambulatori di Prossimità. L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, attraverso il Programma nazionale equità della salute (PNES) 2021-2027, insieme all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP) ha attivato tre ambulatori presso il Distretto Sanitario di Avellino e i Presidi Sanitari di Grottaminarda e Montoro destinati ad offrire prestazioni sanitarie gratuite alle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica.

Il Programma di interventi nell’area “Contrastare la povertà sanitaria” prevede il potenziamento della medicina di prossimità per la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione vulnerabile, attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie presso ambulatori di prossimità in collaborazione con tutte le articolazioni del territorio, come gli Enti del terzo settore.

Presso gli Ambulatori di prossimità sono erogate visite specialistiche e prestazioni sanitarie gratuite per le singole specialità.

Può accedere all’Ambulatori di Prossimità:

Persona in condizioni di povertà certificazione ISEE inferiore a 10.000 euro anche con esenzione relativa a tale reddito

Straniero/a temporaneamente presente (STP)

Europeo/a non iscritto (ENI)

Indigente tracciato nelle anagrafiche dei Servizi Sociali dei Comuni, in possesso di dichiarazione dei Servizi Sociali attestante la situazione di indigenza

Indigente non tracciato nelle anagrafiche dei Servizi Sociali dei Comuni, in possesso di dichiarazione attestante la situazione di indigenza o disagio socio-economico da parte dell’Ente del Terzo Settore (ETS), presa in carico durante le attività di outreachin contesti deprivati

Prima dell’accesso agli ambulatori gli utenti esibiranno apposita certificazione del punto sopraindicato di proprio interesse.

Di seguito il calendario di maggio 2025:

Ambulatori di prossimità

Distretto Sanitario Avellino, Via degli Imbimbo

- 5 maggio

- dalle ore 17.00 alle ore 19.00: Geriatria

- 6 maggio

dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Diabetologia

- 7 maggio

dalle ore 18.30 alle ore 19.30: Geriatria

- 9 maggio

dalle ore 14.30 alle ore 15.30: Neurologia

- 13 maggio

dalle ore 14.00 alle ore 16.00: Geriatria

- 20 maggio

dalle ore 17.00 alle ore 19.00: Otorinolaringoiatria

- 23 maggio

dalle ore 14.00 alle ore 15.00: Otorinolaringoiatria

Presidio Sanitario Grottaminarda, Via Francesco Flammia

- 2 maggio

dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Urologia

- 9 maggio

dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Dermatologia

- 16 maggio

dalle ore 16.30 alle ore 18.30: Pneumologia

- 23 maggio

dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Fisiatria-Reumatologia

- 30 maggio

dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Dermatologia

Presidio Sanitario Montoro, Piazza Municipio

- 7 maggio

dalle ore 14.30 alle ore 17.30:Diabetologia

- 14 maggio

dalle ore 14.30 alle ore 17.30:Diabetologia

- 21 maggio

dalle ore 14.30 alle ore 17.30: Dermatologia

- 28 maggio

dalle ore 14.30 alle ore 17.30: Neurologia