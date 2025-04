Dal 9 maggio al 14 giugno, visitabili due progetti fotografici che affrontano questioni di grande attualità e puntano a stimolare un dibattito urgente su dimensioni delicate e complesse come infanzia e identità

“Crescere liberi” è la rassegna, patrocinata dalla Provincia e dal Comune di Avellino, che apre ufficialmente le porte di LSD - Libero Spazio D’arte: il nuovo hub culturale del capoluogo nato da un’iniziativa totalmente privata.

Un appuntamento speciale per parlare di infanzia e di diritti a tutto tondo promosso da LSD con l’associazione Pensiero Paesaggio, con Fotografia Calabria Festival e Vernicefresca Teatro.

Al centro, il percorso espositivo curato da Anna Catalano, ideatrice e direttrice di Fotografia Calabria Festival, e realizzato dal fotografo Antonio Bergamino e dall’architetto Paolo Vegliante, con il supporto tecnico di Foto Diego, intrecciando le mostre “Senza Colpe”, di Anna Catalano, e “Cora’s Courage”, della fotografa di origini argentine Gabo Caruso.

Visitabili dal 9 maggio al 14 giugno 2025, i due progetti fotografici affrontano questioni di grande attualità e puntano a stimolare un dibattito urgente su dimensioni delicate e complesse come infanzia e identità. Le storie e le immagini di bambini e adulti che passano attraverso l’esperienza del carcere si mescolano alle voci di chi è impegnato per il riconoscimento delle istanze di quella comunità arcobaleno che ha profondamente modificato il nostro rapporto con i diritti civili. Nel mese che li celebra, maggio, LSD sceglie di aprire ufficialmente le sue porte con una rassegna che mette proprio i diritti al centro: “Crescere liberi”. Gli appuntamenti, in calendario dal 9 all’11 maggio, sono curati da LSD in collaborazione con il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della provincia di Avellino, il Centro Malika, il circolo ARCI Avionica e l’associazione Polluce.

A inaugurare i tre giorni, la presentazione, venerdì 9 maggio alle 17.30, del libro “Senza Colpe. Bambini in carcere” curato Paolo Siani, pediatra e già vice presidente della commissione bicamerale infanzia e adolescenza: un’opera corale che racconta l’infanzia negata di minori il cui futuro non può essere ignorato. Un filo rosso che si ripropone nell’omonima mostra fotografica di Anna Catalano, presente al tavolo dei relatori con lo stesso Paolo Siani e il magistrato di Cassazione Gemma Tuccillo.

Sabato 10 maggio, il viaggio attraverso dimensioni mai abbastanza esplorate della nostra quotidianità prosegue con altri incontri legati a doppio filo alle mostre in esposizione.

A partire dalle 10, Carlo Mele, garante provinciale dei detenuti, il giurista Girolamo D’Araio, la psicoterapeuta Suor Raffaela Letizia e il direttore della casa circondariale di Benevento, Gianfranco Marcello, allargheranno ulteriormente il campo della discussione analizzando la complessa realtà della genitorialità e dell’affettività all’interno delle carceri.

Un altro capitolo, legato invece a “Cora’s Courage” si aprirà alle 11.30 con la tavola rotonda “Uguali nelle diversità: il Centro Malika si racconta”. La giornalista Rosaria Carifano condurrà un incontro dedicato a tutte quelle realtà del terzo settore che, raccolte nella rete del Centro Malika su iniziativa del Comune di Avellino, sono quotidianamente impegnate in servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni in particolare di giovani, famiglie, rifugiati e richiedenti asilo legati alla comunità LGBTQ+.

Oltre le barriere del carcere ci condurrà invece l’esperienza di “Macbeth – cuore nero”, progetto che l’associazione Polluce ha realizzato nella casa di reclusione di Arienzo con il coinvolgimento di dieci detenuti e il magistrato di sorveglianza Marco Puglia. Un percorso di formazione e messa in scena partito non solo dal testo del Macbeth ma anche, e soprattutto, dalle storie dei protagonisti. Un viaggio in un mondo parallelo che sarà raccontato dalle viva voce di chi lo ha compiuto: il magistrato Marco Puglia, coordinatore dell’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, il presidente di Polluce, Gaetano Battista, la documentarista Paola Ortolani, condotti dalla giornalista Rossella Fierro. L’incontro, in programma il 10 maggio alle 15.30, sarà seguito dalla proiezione del videodocumentario Macbeth – cuore nero di Paola Ortolani.

A chiudere la maratona del sabato, l’incontro, in programma alle 18.30, curato dal circolo Arci AVIONICA e dedicato a “Le parole dei diritti: le voci del Virgin Ball” con le performer Miranda, Esmeralda Boudelaire, Matilde Argenziano.

Il sipario di “Crescere liberi” cala domenica 11 maggio, con il workshop LEGAMI curato da Vernicefresca Teatro: un’esperienza che trasforma il teatro diventa complicità tra generazioni. Un laboratorio di giochi teatrali, improvvisazione e movimento creativo che permette alle famiglie di riscoprire il piacere di creare insieme, rafforzando legami e stimolando creatività. In un ambiente libero e giocoso, genitori e figli esplorano nuove forme di comunicazione, lontano dalla routine quotidiana. Perfetto per chi vuole regalarsi tempo di qualità, divertendosi e crescendo insieme.

La rassegna “Crescere liberi” è il primo contributo al dibattito e alla vita culturale che questo Libero Spazio d’Arte porta alla città di Avellino per contribuire attivamente alla crescita della sua comunità attraverso la promozione di un ambiente favorevole al rispetto delle diversità e attento al diritto di ognuno di vedersi riconosciuto nella sua dignità e identità.