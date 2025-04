“La Fiera di San Giorgio è la dimostrazione concreta di quanto sia strategico puntare sui sistemi fieristici regionali per sostenere il comparto agricolo"

“Nelle scorse ore si è conclusa la Fiera di San Giorgio di Gravina in Puglia, una delle manifestazioni più antiche e significative del panorama fieristico del Sud Italia. Questo evento, che da secoli unisce agricoltura, tradizioni, prodotti tipici e innovazione, rappresenta un esempio virtuoso di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze”, dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli agricoltori europei e del mondo. “La Fiera di San Giorgio è la dimostrazione concreta di quanto sia strategico puntare sui sistemi fieristici regionali per sostenere il comparto agricolo e promuovere l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese del settore primario, in particolare nel Mezzogiorno. In un momento in cui molte fiere agroalimentari vivono una fase di difficoltà, è fondamentale che le istituzioni – Governo, Ministero dell’Agricoltura e Regioni, in primis – investano con decisione nel rilancio di questi appuntamenti, che rappresentano un motore imprescindibile per l’internazionalizzazione e la promozione delle nostre eccellenze enogastronomiche e agricole. Confeuro continuerà a sostenere con forza iniziative come quella di Gravina, perché crediamo fermamente che il futuro dell’agricoltura italiana dipenda anche dalla capacità di dare visibilità e forza alle realtà locali, che con impegno e passione contribuiscono ogni giorno a rendere grande il nostro Paese. Questo è tanto più vero per il Sud Italia, terra di straordinaria ricchezza agricola, culturale e turistica, che merita attenzione e strategie mirate di sviluppo.”