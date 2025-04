I lavori conclusi e in corso

Continuano gli interventi di riqualificazione su tutto il territorio comunale di Sant’Agnello. «Stiamo arrivando man mano in tutti i punti in cui, nel tempo, si è accumulata la necessità di lavori, dalle frazioni al centro del paese – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e l’Assessore ai Lavori pubblici Corrado Fattorusso - C’è sempre tanto da fare, soprattutto per quanto riguarda il rifacimento del manto stradale e i marciapiedi. Ogni intervento è una buona occasione, inoltre, per incrementare o innestare per la prima volta nuovo verde, per dare attenzione non solo alla sicurezza e al decoro urbano, ma anche e soprattutto al benessere dei cittadini».

Nel dettaglio sono definitivamente conclusi i lavori a Via la Rocca, ai Colli di Fontanelle, interessata dall’evento franoso a seguito della rottura di una conduttura GORI tra il segmento 6 e 7 del km38 della SS145. Dopo gli interventi di messa in sicurezza con la squadra di rocciatori e di Soil Nailing, una misura correttiva per il trattamento dei pendii, è stata realizzata l’imbracatura dei manufatti in cemento, con reti e funi di rinforzo, oltre alla paratia di consolidamento. Un complesso intervento, in sinergia con la GORI, ora definitivamente concluso con il rifacimento del manto stradale.

Rimesso a nuovo anche l’asfalto di via Maiano Vecchia e della parte superiore di Via Cepano, lavori di rifacimento del manto stradale che continueranno nelle prossime settimane. Sulla traversa di Viale dei Pini che conduce all’impianto sportivo sono in corso i lavori di rifacimento della linea di adduzione idrica. Una volta conclusi gli interventi sul manto stradale, verrà realizzato un percorso pedonale su segnaletica orizzontale.

Su Via Aniello Balsamo, infine, è terminata la posa del binder asfalto, materiale utilizzato come strato di base per fornire stabilità strutturale alla pavimentazione stradale oltre che resistenza al traffico pesante e alle sollecitazioni meccaniche. Ciò ha permesso di riaprire la strada al traffico veicolare in entrambe le direzioni, in attesa di completare l’intero lavoro e apporre lo strato finale di asfalto. L’obiettivo, in considerazione delle opere in programma sui cordoli dei marciapiedi e alle alberature, è evitare di intervenire due volte e livellare in modo omogeneo la carreggiata a lavori conclusi. L’intervento è stato più complesso del consueto per i numerosi strati di asfalto accumulati negli anni che avevano fatto arrivare la carreggiata a livello del marciapiede e per la presenza di basoli per i quali è stata messa in atto un’opera di conservazione e riutilizzo per i lati perimetrali della carreggiata. Si sta procedendo ora con i lavori ai marciapiedi di via Mariano Lauro e a breve inizieranno quelli sul marciapiede di via A. Balsamo. Verranno utilizzati basolati in pietra lavica, con inserimento di percorsi LOGES per ipovedenti e persone con difficoltà sensoriali e motorie.