Il Pittore Fernando Mangone ricorda Papa Francesco

Omaggia il pontefice con un’opera che simbolizza l’eredità di speranza, pace e giustizia lasciata dal Papa

Nel giorno del suo funerale, il pittore salernitano Fernando Mangone ha scelto di ricordare Papa Francesco con un’ultima e intensa opera d’arte, una tela che ritrae l’emozionante abbraccio tra Papa Francesco e Papa Benedetto XVI. Quest’opera non è solo un omaggio alla figura di Francesco, ma un simbolo di unità e di continuità spirituale, valori che hanno caratterizzato il pontificato del Papa argentino.

“Con quest’opera, ho voluto rendere omaggio a un uomo che ha fatto della semplicità e dell’amore universale il suo linguaggio. Papa Francesco ha rappresentato per tutti noi un faro di speranza, di pace e di giustizia, e io ho cercato di fissare in un abbraccio il messaggio di fraternità e di unione che ha sempre sostenuto”, ha dichiarato Fernando Mangone.

Papa Francesco, durante il suo pontificato, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Chiesa e del mondo. Gesti carichi di umanità, come quello del 27 marzo 2020, quando si fece portavoce dell’intera umanità, salendo da solo sotto la pioggia nel deserto di Piazza San Pietro, rappresentando la fragilità dell’uomo e, allo stesso tempo, la speranza per il futuro.

Con l’enciclica Laudato sì, ha chiamato tutti a custodire il creato e a difendere i più deboli, ponendo al centro della sua azione la lotta per un mondo più giusto. Con fermezza ha condannato la guerra, chiedendo il disarmo e la pace, opponendosi a ogni forma di violenza che distrugge vite umane.

“Papa Francesco ci ha insegnato che la pace non è solo un’assenza di guerra, ma un impegno costante per la giustizia e il bene di tutti. In quest’opera ho cercato di esprimere il mio profondo desiderio di vivere in un mondo in cui prevalgano l’amore e la solidarietà. Se riusciremo a portare avanti il messaggio di pace che il Papa ci ha lasciato, forse potremo davvero costruire un futuro migliore per le generazioni che verranno” -conclude Mangone.