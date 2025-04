C’è tempo fino al 10 maggio per sottoscrivere il Piano di rientro con “Assoservizi”

Il Comune di Avellino, settore Politiche abitative, rende noto che le domande degli assegnatari ritenute ammissibili e finanziabili sul bando regionale per il pagamento delle Morosità pregresse sono stati contattati dall’ufficio competente di Palazzo di Città e potranno recarsi presso il concessionario “Assoservizi” per sottoscrivere il Piano di rateizzazione relativo alla quota parte di propria competenza.

Si tratta dell’adempimento previsto dalla procedura per poter ottenere il beneficio previsto dal bando, un contributo a sostegno del pagamento della morosità pregressa degli assegnatari ERP, che ha visto l’ente di Piazza del Popolo ottenere ben 174.481 euro, per il finanziamento delle 57 domande.

Il contributo di solidarietà, come è noto, è finalizzato a reinserire in un percorso di legittimità gli assegnatari che, seppur temporaneamente, si sono trovati in difficoltà nel rispettare gli obblighi di pagamento dei canoni di locazioni, ma che sono disponibili a formalizzare piani di rateizzo con gli Enti gestori per rientrare dalla morosità. Una forma di sostegno economico che potrà variare da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000 euro, e potrà coprire fino all’80% della morosità calcolata alla data di pubblicazione dell’Avviso da parte degli Enti proprietari.

Ci sarà tempo fino al 10 maggio prossimo per sottoscrivere il piano di rientro in questione. Superato questo termine, si configurerà l’esclusione dal beneficio ottenuto. Solo dopo il pagamento dell’ultima rata ad “Assoservizi” – rende noto il Comune di Avellino – la Regione elargirà agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo di solidarietà.