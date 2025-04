Appuntamento per sabato 26 aprile 2025, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune

Sabato 26 aprile 2025 alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare di Martignano (Via Roma), si svolgerà, la presentazione del nuovo libro di Sandro Frisullo, il saggio dal titolo “La Politica. Pensare e agire per trasformare la società” edito da Edizioni Esperidi. In dialogo con l’autore ci saranno: Luigino Sergio sindaco di Martignano, Irene Strazzeri docente Unisalento, Raffaele Gorgoni giornalista e scrittore. Info: 389 566 1849.