Appuntamento lunedì 28 aprile, alle ore 19.00, all’Elisabetta Luxury Events

Si avvicina l’edizione 2025 de L’Arcimboldo, Festival degli Artisti del Gusto ideato e organizzato dalla giornalista Angela Merolla che quest’anno avrà tra gli ospiti protagonisti del mondo enogastronomico anche il sommelier, wine consultant e brand ambassador Andrea Moscariello.

L’appuntamento è per lunedì prossimo 28 aprile alle ore 19 all’Elisabetta Luxury Events di Lettere (Na) dove chef, ristoratori, pizzaioli, panificatori, pasticcieri, viticoltori e produttori avranno l’opportunità di ritrovarsi per una serata all’insegna del gusto e della cultura del buon cibo, del bere bene e dell’ospitalità.

Il sommelier Andrea Moscariello sarà presente con la sua linea Master, una selezione di vini con etichette personalizzate, Aglianico, Falanghina e Rosato ottenuto da uve Negroamaro, che presenterà durante la serata a operatori, stampa e wine lovers con quella passione che rappresenta il filo conduttore del suo percorso di vita e professionale.

Una passione per tutto ciò che ruota intorno al calice che, unitamente all’innata inclinazione per la divulgazione e la didattica, lo hanno portato, infatti, a essere tra i primi a diffondere il verbo del vino, il suo mondo e il suo valore, attraverso un linguaggio e una comunicazione accessibili.

L’Arcimboldo, che prende il nome dal pittore cinquecentesco milanese Giuseppe Arcimboldo autore delle famose “Teste Composte”, figure umane realizzate come composizioni di fiori, frutti, vegetali e animali, è una guida, un magazine digitale e soprattutto un progetto che Andrea Moscariello sposa in pieno poiché finalizzato a dar voce ai protagonisti dell’eccellenza enogastronomica nazionale e internazionale, ovvero ai “custodi e ambasciatori di arti antiche, capaci di saper narrare la storia, di comunicare la cultura del proprio territorio, guardando al futuro e restando al passo con i tempi e le tendenze, con unicità e capacità emozionale”.

Dunque prossima fermata in Penisola Sorrentina, con vista sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, dell’ormai ultradecennale viaggio “on the road” di Andrea Moscariello per trasmettere e raccontare le emozioni del vino.