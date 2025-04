Il già Assessore al bilancio Antonio Agresti: “Continuità e responsabilità per completare il lavoro iniziato”

Antonio Agresti, già Assessore al Bilancio del Comune di Capaccio Paestum, annuncia ufficialmente la sua candidatura al Consiglio comunale nelle elezioni del 25 e 26 maggio, confermando il suo sostegno al candidato Sindaco Gaetano Paolino.

“Sostengo convintamente Gaetano Paolino – dichiara Agresti – perché è un professionista serio, competente, con una visione chiara e valori solidi. È capace di coniugare il rigore amministrativo con l’attenzione al sociale. In lui rivedo quegli ideali di impegno, ascolto e vicinanza alla gente che hanno guidato il nostro lavoro in questi anni.”

Agresti rivendica con orgoglio il lavoro svolto durante il suo mandato: “Abbiamo aperto le porte dell’amministrazione ai cittadini, riducendo le distanze e costruendo una comunità coesa. Ho sempre privilegiato il dialogo, l’ascolto, la presenza concreta. Non sono mancate le difficoltà, ma non è mai mancata la mia determinazione. Abbiamo raggiunto traguardi importanti, completato opere strategiche e ottenuto finanziamenti per progetti che trasformeranno Capaccio Paestum.

Abbiamo il dovere come gruppo di completare le opere pubbliche avviate, che hanno subito un rallentamento, e dare alla comunità capaccese serenità e stabilità amministrativa, continuando l’attività di risanamento dei conti, iniziata con l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario tutt’ora al vaglio degli organi competenti, con l’obiettivo di migliorarlo qualora ci fossero gli estremi per reintervenire.”

“Mi auguro – conclude – che sia una campagna elettorale sobria, ricca di contenuti e all’insegna del rispetto reciproco tra le varie coalizioni in campo, dando la possibilità ai cittadini di scegliere liberamente da chi farsi amministrare per i prossimi cinque anni.”