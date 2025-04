Per l’approvazione del bilancio

In mattinata presso il Circolo della Stampa di Avellino, sito in Corso Vittorio Emanuele si è tenuta la consueta assemblea annuale degli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Avellino per l’approvazione del bilancio. Hanno aperto l’incontro il presidente degli architetti irpini Erminio Petecca ed il tesoriere Giuseppe Cardinale Ciccotti . Si è proceduto all’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2024 ed all’approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2025. L’architetto Cardinale Ciccotti ha illustrato la gestione economica dell’anno trascorso, l’utile di esercizio e l’avanzo di amministrazione complessivo, che a fine anno 2024 è di € 266.598,75, registrando nel corso dell’anno un tornaconto di cassa positivo di € 35.173,37, frutto di un’attenta e parsimoniosa gestione. Nel rispetto dell’equilibrio complessivo delle risorse di bilancio, sono state programmate e verranno attuate nuove importanti attività che mirano a soddisfare le esigenze degli attuali 1.236 iscritti e a rispondere alle finalità istituzionali dell’Ordine. Il bilancio sia consuntivo che preventivo sono stati approvati dall’assemblea all’unanimità.

“Vorrei sottolineare come nel corso degli otto anni trascorsi della nostra consiliatura, l’utile di bilancio ha continuato, per ogni anno, progressivamente a consolidarsi rispetto all’anno precedente, seguendo un concreto e costante trend di crescita; l’utile di esercizio, rispetto ad otto anni fa se più che raddoppiato, nonostante minori entrate dovute soprattutto ad una riduzione di presentazione parcelle da parte dei colleghi e alla riduzione della quota d’iscrizione annuale”. Lo ha dichiarato il Tesoriere Giuseppe Cardinale Ciccotti.