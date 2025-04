Martedì 29 aprile conferenza stampa di presentazione. Appuntamento alle ore 10 presso il circolo della stampa di Avellino

Gara podistica l’Irpinia Corre, tutto pronto per la 10 km di Atripalda in calendario il 4 maggio 2025. Partenza da Piazza Umberto I alle 10.00. Le iscrizioni sono consentite fino al 30 aprileaccedendo al portale www.garepodistiche.com. Il testimonial d’eccezione dell’edizione 2025 sarà il cantante, performer e runner avellinese Ghemon, pronto a correre per le strade del Sabato.

L’evento sportivo – patrocinato dal Comune di Atripalda e dalla Provincia di Avellino – verrà presentato in conferenza stampa martedì 29 aprile a partire dalle ore 10, presso il circolo della stampa di Avellino.

Parteciperanno:

Gianni Solimene, presidente ASD Irpinia Corre

Domenico Landi, vice sindaco del comune di Atripalda

Antonio Guancia, assessore allo Sport del comune di Atripalda

Carlo Cantales, speaker della manifestazione e delegato del presidente nazionale della Fidal (Federazione italiana atletica leggera)

Giuseppe Saviano, delegato Coni Avellino

Gianpaolo Londra, US Acli Avellino

Media partner della manifestazione: Radio Punto Nuovo, SportChannel 214