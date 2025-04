Comune di Baronissi: “Basta fango sull’Amministrazione Petta”

"La legalità non si piega alla propaganda"

“In riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal gruppo consiliare “Marco Picarone Sindaco” e dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Tony Siniscalco, l’Amministrazione Comunale ritiene necessario intervenire per ristabilire una verità che è stata deliberatamente offuscata. Le missive anonime pervenute tra il 10 febbraio e il 5 marzo 2025 sono state correttamente protocollate e gestite secondo le disposizioni normative. Pur trattandosi di segnalazioni prive di sottoscrizione e, dunque, non soggette ad alcun obbligo di comunicazione, sono state comunque acquisite con senso di responsabilità e con la necessaria attenzione. Nessun atto è stato nascosto. Nessuna informazione è stata trattenuta. Le procedure sono state seguite con rigore e trasparenza, come è dovere di un’amministrazione che ha scelto di servire il bene pubblico, non di piegarsi a giochi politici. Non accettiamo lezioni di trasparenza da chi oggi tenta di costruire un caso mediatico su esposti anonimi, privi di fondamento, ignorando volutamente che la loro divulgazione incontrollata avrebbe rappresentato una grave violazione della riservatezza e una potenziale lesione dei diritti di terzi. Il fatto che, su richiesta, tali documenti siano stati messi a disposizione dimostra chiaramente l’assenza di reticenza e la piena apertura dell’Amministrazione al confronto, nei luoghi deputati e secondo le regole democratiche. Chi oggi alza il tono, invece di contribuire al buon andamento delle istituzioni, cerca visibilità personale sulle spalle della credibilità di un’intera comunità. Vale la pena sottolineare – a ulteriore conferma della trasparenza che contraddistingue l’azione amministrativa – che in dieci mesi di attività consiliare, il Presidente della Commissione Trasparenza, nonché consigliere comunale, non ha mai ritenuto necessario convocare l’organo che presiede. Un fatto che, lungi dal rappresentare una mancanza, evidenzia come non siano mai emersi elementi tali da richiedere un approfondimento formale, a testimonianza della correttezza e della limpidezza degli atti amministrativi posti in essere. L’Amministrazione Petta continuerà a operare con serietà, rispetto delle regole e senso dello Stato, lasciando ad altri la propaganda e le scorciatoie”. A dirlo è l’amministrazione comunale di Baronissi guidata dal Sindaco Anna Petta