“Vieni a vivere con noi l’emozione della partita Sorrento-Avellino, che potrebbe valere la promozione in Serie B per i nostri lupi! “Vieni a vivere con noi l’emozione della partita Sorrento-Avellino, che potrebbe valere la promozione in Serie B per i nostri lupi!

In diretta su maxischermo in Piazza 2 Ottobre a Pratola Serra (AV), proietteremo la partita e creeremo un’atmosfera elettrica per sostenere la nostra squadra.

E per rendere l’esperienza ancora più speciale, sarà presente uno stand food & drink dove potrai goderti una serata di calcio e convivialità con amici e familiari!

Non perdere l’occasione di vivere questo momento storico con noi!

Quando? 19 aprile 2025, ore 17:30

Dove? Piazza 2 Ottobre, Pratola Serra (AV)