La Coordinatrice provinciale: “Servono risposte immediate, chiarezza sui rischi ambientali"

“A seguito del grave incendio divampato lo scorso 5 aprile all’interno dei capannoni della ditta S.EN.E.C.A., azienda destinata allo stoccaggio di rifiuti situata nel comune di Scafati (SA), questa mattina i Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Campania Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello hanno presentato un’interrogazione urgente alla Giunta regionale. Al contempo, è stata inviata una lettera formale alla Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, ad ARPAC, all’ASL Salerno e al Comune di Scafati per sollecitare interventi immediati e risolutivi volti al ripristino dei parametri ambientali” . A dichiararlo è Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di Salerno.

“E’ stato chiesto alla Giunta regionale di chiarire, punto per punto, come è stata gestita l’emergenza, quali misure siano state attivate da Protezione Civile, ARPAC, ASL e dagli enti competenti, e soprattutto quali controlli siano stati effettuati nei luoghi sensibili come scuole, parchi, ospedali. È inaccettabile che eventi di questa gravità si ripetano con tale frequenza sul nostro territorio, senza che ne vengano mai affrontate le cause profonde” -conclude Villani-.

“Quello che è accaduto è l’ennesima ferita al nostro territorio. Non possiamo più permettere che i cittadini vengano esposti a simili rischi senza un’adeguata informazione e senza la certezza di interventi rapidi ed efficaci. Chiediamo che venga istituito un tavolo tecnico permanente con le istituzioni locali, le autorità sanitarie e ambientali, per garantire monitoraggi continui e una comunicazione costante verso la popolazione. La tutela della salute pubblica deve essere una priorità assoluta.” A intervenire è anche Mario Aprea, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Scafati