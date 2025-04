L'ultimo singolo di Shara

Il week-end di Pasqua si tinge di musica con “ETERNAMENTE”, ultimo singolo della cantautrice e performer SHARA, presente su tutte le piattaforme musicali digitali internazionali.

In poche ore superate le ottantamila visualizzazioni su YouTube per il video del brano, scritto e composto interamente dalla stessa Shara con l’obiettivo di supportare l’iniziativa benefica “VENTO DEL SUD FOR AFRICA”.

“Trattandosi di una canzone con una evidente finalità sociale ricollegata all’Africa – spiega Shara, al secolo Sarah Ancarola – ho pensato di rendere omaggio a questa terra con un ritornello in lingua swahili, la cui traduzione è stata condotta da Suor Aline, una suora di origini africane, coinvolta e fortemente attiva nel progetto benefico ‘Mulagi Mission’”. Mulagi è un piccolo villaggio dell’Uganda orientale che si è sviluppato grazie alla costante opera della Fondazione I Care, organizzazione nata a Napoli grazie all’opera delle Ancelle Eucaristiche di Melito (NA), supportate da un gruppo di volontari dediti alla missione, e attiva sin dagli anni Novanta sul territorio africano.

“Eternamente – commenta Shara – nasceva per supportare l’iniziativa benefica originariamente chiamata “Vento del Sud for Mulagi”, un grande concerto che si sarebbe dovuto tenere il 28 febbraio 2020 e che venne rinviato per via dell’esplosione del Covid”. Esattamente cinque anni più tardi, il 28 febbraio 2025, quel concerto/evento ha avuto luogo al Teatro Mediterraneo di Napoli, registrando un incredibile e luminoso sold out.

“Un brano che parla di inclusione non poteva non contenere un tocco ‘black’ e così è stato anche per il videoclip, che ho fortemente voluto girare in una struttura nata con l’obiettivo di accogliere e incentivare lo sviluppo di rapporti sociali orizzontali tra le persone, all’insegna dell’apertura e del confronto” spiega la Ancarola, raccontando la scelta di girare il video – diretto dal regista Gaetano Acunzo – negli spazi dello ‘Scugnizzo Liberato Bene Comune’ di Napoli: “Le relazioni tra gli esseri umani sono esse stesse un Bene Comune, proprio come ci insegna lo Scugnizzo Liberato. Il tentativo è di promuovere una socialità libera, egualitaria e consapevole”.

L’arrangiamento del brano è firmato dal produttore Gianluca Carbone, che – in fase di registrazione – ha pensato di far affiancare alla vocalità di Shara quella di Djarah Kan, attivista culturale, scrittrice e cantante italo-ghanese.

Cantante dalla voce ampia, calda e duttile, ma anche songwriter, designer e produttrice, Shara è una artista eclettica e multiforme. Il suo viaggio nel mondo della musica inizia fin da giovanissima: Dal pop al rock al blues e poi al funky e alla dance, il viaggio di Shara conquista il panorama musicale partenopeo, italiano ed europeo. Sarà Londra, infatti, ad accoglierla più volte e il luogo in cui comporrà brani in lingua inglese.

Nel 2011 Shara getta le basi del Terronian Festival, la kermesse che dal 2012 premia le Eccellenze del Sud. Di lì a poco nasceranno Mediterranea, società di eventi, e l’Associazione Terronian, che Shara guida accanto al noto maestro pizzaiolo napoletano, Salvatore Di Matteo.

Insignita lo scorso anno con il prestigioso Leone d’Oro – Gran Premio Internazionale di Venezia, Shara è una cantautrice, performer e artista che da sempre dà voce al Mezzogiorno e ai sud del mondo. “Perché ogni Sud del Mondo è ricchezza e Cuore pulsante del Mondo Intero”.

Parola di Shara: ed è subito “Eternamente”!