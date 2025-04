“Pensi ai problemi del suo Comune”

“Il sindaco di Cava de’ Tirreni farebbe meglio a prestare attenzione ai conti del Comune piuttosto che a me”. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, replica alle parole del primo cittadino di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, tramite la sua pagina social.

“Leggo che il sindaco parla di me come “consigliere regionale in cerca d’autore” in riferimento a un semplice incontro di qualche giorno fa insieme agli amici dell’associazione Prima Cava. Ironicamente mi verrebbe da dire che ha molto tempo libero a disposizione. Forse avrebbe potuto impiegarlo meglio e prestare attenzione ad altre cose. Ad esempio all’ammanco di 3 milioni di euro nel bilancio comunale per fondi dirottati su società private e sul Consorzio Farmaceutico, vicenda attenzionata dalla Procura di Nocera Inferiore, che ha già portato alla rimozione di dirigenti comunali e riempie ancora adesso le pagine sui giornali. Quando sono spariti quei soldi forse Servalli era un po’ distratto. In compenso utilizza i social per attaccare un consigliere regionale che fa semplicemente il suo lavoro, ovvero stare sui territori per ascoltare la gente”.

Tommasetti aggiunge: “Al di là del linguaggio per nulla istituzionale, Servalli apre argomenti che in questo contesto non c’entrano nulla come i miei rapporti personali di amicizia con Salvini e Vannacci. Evidentemente nel centrosinistra inizia a serpeggiare un certo nervosismo in vista delle prossime elezioni. Io da parte mia continuerò a girare la provincia, Cava de’ Tirreni compresa, per raccogliere le istanze che vengono dal basso, e non sono poche dopo anni di “modello De Luca””.